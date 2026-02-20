Menü Kapat
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti

'Playboy' dergisinin kurucusu Hugh Hefner'in dul eşi Crystal Hefner skandal iddialara imza attı. Ölen kocası Hefner'in kurucusu olduğu vakfın, reşit olmayan kızların da dahil birçok kişinin fotoğraflarını içeren albümlere ve günlere sahip olduğunu öne sürdü. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 11:48

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılandığı sırada hapishanede ölen Jeffrey Epstein dosyalarının halka açılmasıyla bir başka pedofili skandalı ortaya çıktı.

Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti

Jeffrey Epstein dosyalarının halka açılmasıyla ortaya çıkan yeni bir skandalda, Playboy kurucusu Hugh Hefner'in dul eşi Crystal Hefner, eşinin vakfının reşit olmayan kız çocuklarının izinsiz görüntülerini de içeren binlerce uygunsuz fotoğrafa sahip olduğunu iddia etti.
Playboy kurucusu Hugh Hefner'in vakfının, reşit olmayan kız çocuklarının izinsiz çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu binlerce cinsel içerikli görüntüye sahip olduğu öne sürüldü.
Bu iddia, Hefner'in dul eşi Crystal Hefner tarafından, Jeffrey Epstein skandalının ardından dile getirildi.
Crystal Hefner, vakfın 1960'lardan kalma yaklaşık 3 bin kişisel albümde binlerce çıplak fotoğraf bulunduğuna inanıyor.
Hefner'in avukatı, görüntülerin dağıtımını önlemek ve soruşturma başlatmak amacıyla eyalet başsavcılıklarına şikayette bulundu.
Crystal Hefner, endişelerini dile getirdikten sonra vakıftaki genel müdürlük görevinden kovulduğunu ve görüntülerin dijitalleştirilip satılabileceğinden endişe ettiğini belirtti.
Playboy'un kurucusu olan 2017 yılında ölen Hugh Hefner'in dul eşi Crystal Hefner, ölen eşi tarafından kurulan vakfın, aralarında reşit olmayan kız çocuklarının izinsiz çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu, onlarca yıllık cinsel içerikli görüntüler koleksiyonuna sahip olduğunu öne sürdü.

Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti

BİNLERCE UYGUNSUZ FOTOĞRAF

Hefner, avukatı Gloria Allred ile açıklama yaptı ve vakfın ölen kocasının yaklaşık 3 bin adet kişisel albümüne sahip olduğunu ve bu albümlerde binlerce çıplak fotoğraf bulunduğuna inandığını söyledi.

1960'lı yıllardan itibaren bu albümlerin oluşturulduğunu söyleyen Hefner, ''O dönemde reşit olmayan ve görüntülerinin nasıl saklanacağı veya kontrol edileceği ile ilgili rıza gösteremeyen kız çocuklarının görüntülerini içerebilir" dedi.

Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti

SORUŞTURMA TALEBİ

CNN International'ın haberine göre Avukat Allred, görüntülerin dağıtımını önlemek amacıyla, Hugh Hefner'in yaşadığı Kaliforniya ve vakfın genel merkezinin bulunduğu Illinois eyaletlerinin başsavcılıklarına bir soruşturma başlatılması talebiyle şikayetlerde bulunduğunu söyledi.

Hefner, bu endişelerini dile getirdikten sonra vakfın genel müdürlüğü görevinden kovulduğunu, vakfın görüntüleri dijitalleştirdiğini ve bunların satılabileceğinden veya bir veri sızıntısı olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

