ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyasına dair yayımladığı son belgelerde bir itirafçının nasıl susturulduğu ortaya çıktı. Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in en yakın suç ortaklarından olan aynı zamanda model ajansı olan Jean Luc-Brunel ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Dinle Özetle

Epstein'in ipliğini pazara çıkaracaktı susturuldu! Jean-Luc Brunel de aynı şekilde ölü bulundu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 179

HABERİN ÖZETİ Epstein'in ipliğini pazara çıkaracaktı susturuldu! Jean-Luc Brunel de aynı şekilde ölü bulundu ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyasına dair yayımladığı yeni belgeler, Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Jean Luc-Brunel'in 2016'da savcılıkla işbirliği yapma girişiminin Epstein tarafından engellendiğini ve bu durumun Epstein'ın daha uzun süre serbest kalmasına yol açtığını ortaya koydu. Epstein'ın suç ortağı Jean Luc-Brunel, 2016'da savcılıkla işbirliği yaparak Epstein aleyhine bilgi ve fotoğraf sunmayı planladı. Epstein, Brunel'in bu planını öğrendi ve onu 3 milyon dolarla susturduğu iddia edildi, bu da Brunel'in savcılarla görüşmesini engelledi. Brunel'in susması, Epstein'ın yargılanmasını en az iki yıl geciktirdi ve bu süreçte 50'den fazla genç kızın daha mağdur olmasına neden oldu. Brunel'in modellik ajansı, Epstein tarafından kadınları, özellikle yetişkin modelleri, ekonomik olarak kendine bağımlı hale getirmek için kullanıldı. Brunel, Epstein gibi 2022'de Fransa'daki hapishane hücresinde ölü bulundu ve ölümü intihar olarak kaydedildi; Fransız savcılar dosyayı yeniden açtı.

Belgelere göre Brunel, 2016 yılında savcılıkla işbirliği yaparak itirafçı olacaktı fakat son anda bunu gerçekleştirmedi. Brunel, Epstein'in istismar ağına dair bilgi vermek için New York Güney Başsavcılığından dokunulmazlık talep etmeyi planladı.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın gündeme getirdiği olayda model ajansına sahip Brunel'in avukatının savcılarla iletişime geçtiği, Brunel'in Epstein için kızlar bulduğunu ve elinde Epstein'in suçlanmasına yardımcı olacak fotoğraflar olduğunu ilettiği belirtildi.

Tutuklanmaktan korkan Brunel'in New York'taki savcılarla gizli bir görüşme tarihi belirlediği aktarıldı. Ancak bu görüşme gerçekleşemedi.

ESPTEIN Mİ ENGELLEDİ?

Belgelere göre Brunel, savcılıkla irtibata geçti fakat bunu Epstein öğrendi. Epstein, düzenli olarak yazıştığı avukat ve aynı zamanda eski Beyaz Saray danışmanı Kathy Ruemmler'e 3 Mayıs 2016'da gönderdiği bir mailde Brunel'in savcılığa gitmeyi planladığını bildirdi.

Epstein söz konusu mailde Brunel'in arkadaşlarının "Brunel'in konuşmaması için kendisinden 3 milyon dolar istediğini" ifade etti. Bu mailden kısa süre sonra Brunel'in "sessizliğe gömüldüğü" ve pazarlıkların kesildiği aktarılıyor.

Belgelerde Brunel'in neden susmayı tercih ettiği belli değil. Ancak sonuç olarak Brunel işbirliği yapmadı ve savcılar da bu nedenle soruşturmayı ilerletemedi. Böylece Epstein 2019'a kadar özgür kalmayı başardı.

The Wall Street Journal'in haberine göre, mağdur avukatı David Boies, Brunel'in 2016'da konuşmamasının davayı en az iki yıl geriye attığını ve bu süreçte 50'den fazla genç kızın daha suç ağına kurban gittiğini belirtiyor.

BRUNEL'İN MODELLİK AJANSI

Brunel'in sahip olduğu modellik ajansının Epstein için bir 'vitrin' olduğu da belgelerle ortaya çıktı. Buna göre Epstein, Brunel'e talimat vererek belli kişileri ajansın bordrosuna aldırıyor ve onlara çalışma vizesi verilmesinin önünü açıyordu. Böylece kadınlar ekonomik olarak Epstein'e bağımlı hale geliyordu.

Epstein ve Brunel'in yalnızca reşit olmayan kız çocuklarını değil, yetişkin modelleri de kontrol altında tuttuğu görüldü. Epstein'in 2008'de hüküm giydikten sonra odağını Avrupa ve Rusya'dan gelen ergenliğinin sonlarındaki ve 20'li yaşlarının başlarındaki kadınlara çevirdiği aktarılıyor.

Bu modellerin evlenerek sistemden kaçmasını engellemek için kurdukları ilişkilerin sabote edildiği belirtiliyor.

EPSTEIN GİBİ HAPİSHANEDE ÖLÜ BULUNDU

Brunel 2020'de Fransa'da yakalandı. Ancak o da Epstein gibi 2022 yılında kaldığı hapishane hücresinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.

Fransa'daki savcılar şimdi Brunel dosyasını yeniden açarak diğer suç ortaklarını araştırmaya başladı.