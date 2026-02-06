Menü Kapat
Jeffrey Epstein İsrail'e mi çalışıyordu? Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk kez Jeffrey Epstein skandalı hakkında konuştu. Netanyahu, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail için çalışıp çalışmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Başbakanı , ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Netanyahu, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Epstein arasındaki ilişkiyi ileri sürdü.

Jeffrey Epstein İsrail'e mi çalışıyordu? Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar

''EPSTEIN İSRAİL İÇİN ÇALIŞMIYORDU''

Epstein ile Barak arasındaki "alışılmadık derecede yakın ilişkinin" Epstein'in İsrail için çalıştığı anlamına gelmeyeceğini savunan Netanyahu, eski Başbakan Barak'ın 20 yıl önceki seçim yenilgisinin etkisinde kalarak yıllardır "İsrail demokrasisini baltalamak için çalıştığını" iddia etti.

Netanyahu, Barak'ı İsrail hükümetini baltalamak için faaliyetlerde bulunmakla da suçladı.

Jeffrey Epstein İsrail'e mi çalışıyordu? Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar

''OYUNUN İÇİNDEKİ EPSTEIN'' İDDİASI

Epstein'in İsrail için çalıştığı ve ölmediği yönündeki iddialar son günlerde kamuoyunda yer alıyor. Bu iddialara Epstein'in YouTube ve Fortnite isimli oyundaki kullanıcı adı "littlestjeff1" gerekçe gösteriliyor.

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda yer alan ve Epstein’in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde “Fortnite Tracker” adlı sitede “littlestjeff1” adıyla kullanılan hesabın, oyunun 3 Aralık 2023’te başlayan ve 8 Mart 2024’e kadar süren bölümüne yükseldiği öne sürülüyor.

İddialar, Epstein'in Fortnite hesabının, ölümünden 4 yıl sonra İsrail'den aktif kullanıldığına işaret ediyor.

Jeffrey Epstein İsrail'e mi çalışıyordu? Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Jeffrey Epstein İsrail'e mi çalışıyordu? Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

