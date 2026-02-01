Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Jeffrey Epstein dosyalarına dair yeni belgeler yayımlandı. Dosyaların son bölümünde Epstein ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasında 2012 ve 2014 yılları arasında gerçekleşen konuşmalar ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın ve ağı yöneticisi hakkındaki federal soruşturmaya ait yayınlanan dosyaların son bölümünde ile Epstein'in konuşmaları gün yüzüne çıktı. Fortune'da yer alan habere göre, ikili bir parti yapmaktan bahsediyor. Ayrıca Epstein, Musk'ı adasına davet ediyor ve Epstein’in birden fazla kadınla beraber ’e yapacağı bir ziyarete ilişkin konuşmalar yer alıyor.

Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

''BİRAZ DAĞITMAK İSTİYORUM''

Elon Musk her ne kadar Epstein'in adasına gitmeyi reddettiğini ve onu 'tuhaf biri' olarak bulduğunu söylese de belgelerde plan yaptığı ortaya çıktı. Musk'ın bu ziyaretleri planladığı, tarih ve saatleri koordine ettiği ve helikopterle ulaşım ayarlamalarını konuştuğu çok sayıda örnek yer aldı. Ziyaret gerçekleşip gerçekleşmediği ise belgelerde anlaşılmıyor.

Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Musk'ın, Epstein ile parti planladığı da anlaşıldı. Musk, 25 Aralık 2012’de adaya davete cevap olarak, “Herhangi bir parti planın var mı? Bu yıl akıl sağlığımın sınırına kadar çalıştım ve bu yüzden çocuklarım Noel’den sonra eve döndüklerinde, St Barts’ta ya da başka bir yerde parti ortamına girip biraz dağıtmak istiyorum” yazdığı görülüyor.

25 Eylül 2012’de Epstein'in Musk’ı davet ederek, “Zaman bulursan gelip Karayipler’deki adamda beni ziyaret et. Arkadaşını ya da arkadaşlarını da getir. Kasım ve Aralık aylarının büyük bölümünde orada olacağım” yazdığı görülüyor. Musk ise aynı gün olumlu yanıt vererek, “Kulağa hoş geliyor, gelmeye çalışacağım” diyor.

Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

EPSTEIN'IN KIZLARLA SPACEX ZİYARETİ

Belgeler ayrıca, Jeffrey Epstein’ın Şubat 2013’ün sonlarında California’daki SpaceX’i ziyaret ettiğini gösteriyor. 22 Şubat 2013’te Epstein’ın asistanı Lesley Groff’un Elon Musk’a gönderdiği e-postada, “Üç kızın pasaportlarının kopyalarını sana gönderdim. Jeffrey kimliğini yanında getirecek” ifadelerini kullandığı görülüyor. Belgelerde, söz konusu kadınların kimliklerine yer verilmiyor, yaşları belirtilmiyor ve SpaceX ziyareti sırasında tam olarak ne yaşandığına dair bir açıklama da bulunmuyor.

Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

''25 YAŞ ÜSTÜ KİMSE YOK VE HEPSİ ÇOK TATLI''

Belgelere göre, Jeffrey Epstein 2013 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemi yaptığı planlar hakkında Elon Musk ile iletişime geçti. Epstein, “New York için herhangi bir planın var mı? Genel Kurul açılışında eve gelen çok sayıda ilginç isim var” diye yazdığı görüldü.

Musk ise birkaç saat sonra daveti reddederek şu yanıtı veriyor: “İki karmaşık şirketin hem yönetimini hem de ürün tasarımı/mühendisliğini yürütüyorum. Ayrıca SpaceX, muhtemelen tarihin en gelişmiş roketini fırlatmak üzere. BM diplomatlarının hiçbir şey yapmadığını izlemek için New York’a uçmak zamanın akıllıca bir kullanımı olmaz.”

Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Epstein, Musk'a cevap olarak davetini netleştirerek şu ifadeleri kullanıyor: “Şaka yapıyorum, 25 yaş üstü kimse yok ve hepsi çok tatlı.”

Bu konuşmada e-posta zinciri burada sona eriyor; sonrasında herhangi bir cevap ya da katılıma dair bir bilgi bulunmuyor.

