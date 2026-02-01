Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar ve fuhuş ağı yöneticisi Jeffrey Epstein hakkındaki federal soruşturmaya ait yayınlanan dosyaların son bölümünde Elon Musk ile Epstein'in konuşmaları gün yüzüne çıktı. Fortune'da yer alan habere göre, ikili bir parti yapmaktan bahsediyor. Ayrıca Epstein, Musk'ı adasına davet ediyor ve Epstein’in birden fazla kadınla beraber SpaceX’e yapacağı bir ziyarete ilişkin konuşmalar yer alıyor.

''BİRAZ DAĞITMAK İSTİYORUM''

Elon Musk her ne kadar Epstein'in adasına gitmeyi reddettiğini ve onu 'tuhaf biri' olarak bulduğunu söylese de belgelerde plan yaptığı ortaya çıktı. Musk'ın bu ziyaretleri planladığı, tarih ve saatleri koordine ettiği ve helikopterle ulaşım ayarlamalarını konuştuğu çok sayıda örnek yer aldı. Ziyaret gerçekleşip gerçekleşmediği ise belgelerde anlaşılmıyor.

Musk'ın, Epstein ile parti planladığı da anlaşıldı. Musk, 25 Aralık 2012’de adaya davete cevap olarak, “Herhangi bir parti planın var mı? Bu yıl akıl sağlığımın sınırına kadar çalıştım ve bu yüzden çocuklarım Noel’den sonra eve döndüklerinde, St Barts’ta ya da başka bir yerde parti ortamına girip biraz dağıtmak istiyorum” yazdığı görülüyor.

25 Eylül 2012’de Epstein'in Musk’ı davet ederek, “Zaman bulursan gelip Karayipler’deki adamda beni ziyaret et. Arkadaşını ya da arkadaşlarını da getir. Kasım ve Aralık aylarının büyük bölümünde orada olacağım” yazdığı görülüyor. Musk ise aynı gün olumlu yanıt vererek, “Kulağa hoş geliyor, gelmeye çalışacağım” diyor.

EPSTEIN'IN KIZLARLA SPACEX ZİYARETİ

Belgeler ayrıca, Jeffrey Epstein’ın Şubat 2013’ün sonlarında California’daki SpaceX’i ziyaret ettiğini gösteriyor. 22 Şubat 2013’te Epstein’ın asistanı Lesley Groff’un Elon Musk’a gönderdiği e-postada, “Üç kızın pasaportlarının kopyalarını sana gönderdim. Jeffrey kimliğini yanında getirecek” ifadelerini kullandığı görülüyor. Belgelerde, söz konusu kadınların kimliklerine yer verilmiyor, yaşları belirtilmiyor ve SpaceX ziyareti sırasında tam olarak ne yaşandığına dair bir açıklama da bulunmuyor.

''25 YAŞ ÜSTÜ KİMSE YOK VE HEPSİ ÇOK TATLI''

Belgelere göre, Jeffrey Epstein 2013 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemi yaptığı planlar hakkında Elon Musk ile iletişime geçti. Epstein, “New York için herhangi bir planın var mı? Genel Kurul açılışında eve gelen çok sayıda ilginç isim var” diye yazdığı görüldü.

Musk ise birkaç saat sonra daveti reddederek şu yanıtı veriyor: “İki karmaşık şirketin hem yönetimini hem de ürün tasarımı/mühendisliğini yürütüyorum. Ayrıca SpaceX, muhtemelen tarihin en gelişmiş roketini fırlatmak üzere. BM diplomatlarının hiçbir şey yapmadığını izlemek için New York’a uçmak zamanın akıllıca bir kullanımı olmaz.”

Epstein, Musk'a cevap olarak davetini netleştirerek şu ifadeleri kullanıyor: “Şaka yapıyorum, 25 yaş üstü kimse yok ve hepsi çok tatlı.”

Bu konuşmada e-posta zinciri burada sona eriyor; sonrasında herhangi bir cevap ya da katılıma dair bir bilgi bulunmuyor.