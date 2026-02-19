Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

Son dakika haberi: Adı pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile geçen İngiliz kraliyet ailesinin eski prensi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı. Andrew'un gözaltına alınmasındaki gerekçe ise kamu görevini kötüye kullanma şüphesi olduğu belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
13:22
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
14:29

şebekesi kurmakla suçlanan 'li milyarder ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen kamu görevini kötüye kullanma soruşturması kapsamında bir ilk yaşandı. İngiltere polisi, daha önce Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı Sandringham'da bulunan bir kır evinin çevresinde çok sayıda polis aracının görülmesinin ardından Andrew'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Prens Andrew, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.
Prens Andrew, Epstein ile bağlantıları nedeniyle kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.
İngiltere polisi, Prens Andrew'un Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde geniş çaplı arama başlattı.
Prens Andrew, bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.
Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiği görülmüştü.
Prens Andrew, geçtiğimiz yıl cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı.
İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

''ŞU AN POLİS GÖZETİMİNDE''

Polis, bugün 66 yaşına giren eski prens Andrew'un Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde geniş çaplı arama başlattığı kaydedildi. polis tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarda bir erkek, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı. Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır. Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır" denildi.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Epstein ile bağlantıları nedeniyle çeşitli iddialarla gündeme gelen eski prens ilk kez gözaltına alınmış oldu. Andrew Mountbatten-Windsor bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEIN'E VERMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in, Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

UNVANLARI ELİNDEN ALINDI

Prens Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanının da alındığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

İngiltere'de Epstein operasyonu! Prens Andrew gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

