TGRT Haber
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD Kongresi’nde Epstein skandalı: Ghislaine Maxwell soruları cevapsız bıraktı, "Af" pazarlığı istedi

Jeffrey Epstein’in suç ortağı olarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi önünde ifade vermeyi reddetti. Beşinci Madde kapsamında sessiz kalma hakkını kullanan Maxwell, iş birliği yapmak için ABD Başkanı Donald Trump’tan "af" talep etti.

ABD Kongresi’nde Epstein skandalı: Ghislaine Maxwell soruları cevapsız bıraktı,
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
22:12
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
22:14

’nin en geniş yetkili ve en güçlü denetim organlarından biri olan Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, kız çocuklarına yönelik şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder hakkındaki soruşturma çerçevesinde Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’i ifadeye çağırdı. Cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçundan hapiste bulunan 64 yaşındaki Maxwell, video bağlantısı yoluyla katıldığı oturumda sessiz kalma hakkını kullanarak, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

OTURUM İÇİN AYLARCA ÇALIŞAN KONGRE ÜYELERİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin Texas’taki bir cezaevinde bulunan Maxwell’in ifadesinin alınacağı bir oturum düzenlemek için aylarca çalışmasına rağmen sonuç hayal kırıklığı oldu. Epstein’e kurbanları temin eden kişi olarak bilinen Maxwell’in uzaktan katıldığı Kongre oturumu, Maxwell’in soruları yanıtlamaması nedeniyle dakikalar içinde sona erdi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, kısa süren oturumun ardından yaptığı açıklamada Maxwell’in beklendiği üzere Anayasa’nın beşinci maddesi çerçevesinde sessiz kalma hakkını kullandığını söyledi. Cumhuriyetçi Partili Comer, "Açıkçası bu son derece hayal kırıklığı oldu. Ona Epstein’le birlikte işlediği suçlar hakkında sormak istediğimiz birçok soru vardı. Ayrıca muhtemel suç ortaklarıyla ilgili sorularımız da vardı. Amerikan halkı adına gerçeklere ulaşmayı ve mağdurlar için adaleti tesis etmeyi istiyoruz. Bu soruşturmanın amacı da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’nde Epstein skandalı: Ghislaine Maxwell soruları cevapsız bıraktı, "Af" pazarlığı istedi

TRUMP'TAN AF TALEBİNDE BULUNDU

Maxwell'in avukatı, Maxwell'in ABD Başkanı Donald Trump'ın af çıkarması halinde komite ile işbirliği yapmaya ve aynı zamanda Trump'ın "hiçbir yanlış eyleminin olmadığı" şeklinde ifade vermeye hazır olacağını duyurdu.

Denetim Komitesi Başkanı Comer, basına yaptığı açıklamada, Maxwell’in hiçbir şekilde dokunulmazlık veya affı hak etmediğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarının karartılmayan versiyonlarını Kongre üyelerinin erişimine açmasının da çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Comer, Epstein kurbanları için adalet arayışlarının süreceğini söyledi.

ABD Kongresi’nde Epstein skandalı: Ghislaine Maxwell soruları cevapsız bıraktı, "Af" pazarlığı istedi

"GHİSLAİNE MAXWELL BİR CANAVAR"

Komitenin Demokrat üyeleri de oturum sonrasında hayal kırıklıklarını bildirdi. Demokrat Kongre Üyesi Melanie Stansbury, Maxwell’in oturumu af pazarlığı fırsatı olarak kullandığını söyledi.

Komitenin önde gelen Demokrat üyelerinden Robert Garcia ise, Maxwell’in hiçbir soruya cevap vermediğini, tecavüzcü ve insan kaçakçılarının kimlikleri konusunda bilgi sağlamadığını söyleyerek, "Bu şekilde kimi koruyor?" dedi.

Demokrat Partili James Walkinshaw ise basın mensuplarına açıklamasında, "Ghislaine Maxwell bir canavar" ifadelerini kullandı. Walkinshaw, "Maxwell, Epstein’in işlediği suçlarda kolaylaştırıcı rol üstlendi. Epstein’e yardım ve yataklık etti ve işlediği suçlara bizzat dahil oldu. Kendisi, mağdurları ve hayatta kalanları tehdit eden ve onlara baskı uygulayan kişiydi" dedi.

Jasmine Crockett ise çalışma arkadaşlarıyla birlikte Epstein ile birlikte suç işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Crockett, "Size verecek bir haberim var Bayan Maxwell. Henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’nde Epstein skandalı: Ghislaine Maxwell soruları cevapsız bıraktı, "Af" pazarlığı istedi

20 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Epstein’in İngiliz sevgilisi Maxwell, yetişkin olmayan kızların ticaretine yardım ettiği gerekçesiyle 2022’de 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Kendisinin kimseye cinsel istismarda bulunmadığını savunan Maxwell, Epstein’in 2019’da cezaevinde ölmesinin ardından kendisinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürmüştü.
Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde intihar etmişti.

