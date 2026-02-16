Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü'ne baskın

ABD'de yayımlanan Epstein belgelerinde, Fransız diplomat Fabrice Aidan ve eski Kültür Bakanı ve 2013’ten bu yana Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığını yürüten Jack Lang’ın ismi de çıktı. Fransız polisi harekete geçti, Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın gerçekleştirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
17:05
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
17:05

ABD Adalet Bakanlığı’nın şebekesi kurmak ve kız çocuklarını fuhuşa zorlamakla suçlanan ABD’li milyarder hakkında yayınladığı son belgelerde, Fransız diplomat Fabrice Aidan ve eski Kültür Bakanı ve 2013’ten bu yana Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığını yürüten Jack Lang’ın adının geçmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın

ARAP DÜNYASI ENSTİTÜSÜ'NE BASKIN

Fransız polisi, Epstein belgeleri ile bağlantılı bazı noktalara baskın düzenledi. Savcılık ofisinden yapılan açıklamada, Fransız polisinin baskın yaptığı yerler arasında Yahudi asıllı Lang’ın bir dönem başkanlığını yaptığı Arap Dünyası Enstitüsü’nün de bulunduğu kaydedildi. Arap Dünyası Enstitüsü’ne düzenlenen baskının 2012-2019 yıllarında Epstein ile iletişimi olduğu ifade edilen ve hakkındaki iddiaları reddeden Lang’a yönelik soruşturmanın bir parçası olarak yapıldığı aktarıldı. Paris Savcılığı tarafından yapılan Epstein belgelerinde Fransız vatandaşlarını suçlayabilecek kanıtları incelemek üzere özel bir ekip kurduğunu duyurdu.

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın

BİRÇOK FRANSIZ DİPLOMATIN İSMİ EPSTEIN BELGELERİNDE

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son Epstein belgelerinde birçok Fransız diplomatın da ismi geçiyor. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız diplomat Fabrice Aidan’a ilişkin iddiaların "çok ağır" olduğunu belirterek savcılığa bildirimde bulunduklarını, ayrıca bakanlık içinde kurum içi soruşturma ile disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Barrot değerlendirmesinde, idari incelemenin somut ve doğrulanabilir unsurları ortaya koymasının beklendiğini, iddiaların "kesinleşmiş olgulara" dayanarak ele alınacağını vurgulamıştı.

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın

Belgelere göre dışişleri bakanlığı bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Aidan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde New York’ta bulunduğu dönemde (2006-2013) Jeffrey Epstein ile yazışmaya başladığı ve bu temasların 2010’lu yıllar boyunca sürdüğü iddia edildi. Belgelerde Aidan’ın adının yüzlerce kez geçtiği, e-posta trafiğinde uluslararası kurumlarla bağlantılı rapor ve notların yer aldığı iddiaları incelemeye konu oldu.

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın

BM'YE AİT BELGELERİ EPSTEIN'E İLETTİ

Aidan’ın BM’ye ait dokümanları Epstein’e ilettiğine ilişkin iddialar gündeme gelirken, söz konusu belgeler arasında BM Güvenlik Konseyi brifing ve raporlarının yer aldığı kaydedilmişti. Aidan’ın ayrıca Norveçli diplomat Terje Rod-Larsen ile yakın çalışması, yazışmalarda "günlük ve lojistik" nitelikte taleplere kadar uzanan ayrıntıların bulunması da dikkat çekiyor. Yayınlanan dosyalarda aynı zamanda Aidan’ın Epstein’ın Paris’teki dairesine erişim talebinde bulunduğu iddiası da yer alıyor.

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Aidan’ın son dönemde kamu görevinden tamamen ayrılmadan özel sektörde çalıştığı; Fransız enerji şirketi Engie’de uluslararası ilişkiler hattında görev yaptığı bilgisi de öne çıkmıştı. Engie, gündeme gelen gelişmelerin ardından Aidan’ı görevden uzaklaştırarak görevlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Fransız diplomatların ismi Epstein belgelerinden çıktı: Arap Dünyası Enstitüsü’ne baskın

2013'E AİT ÇOCUK İSTİSMARI BAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık, 2013 yılına uzanan ve Aidan’ın çocuk istismarı içerikli internet sitelerine erişim şüphesiyle ABD makamları ve ilgili güvenlik birimleri tarafından değerlendirildiğine ilişkin iddia oldu. Bu çerçevede, dönemin Fransa BM Temsilcisi Gerard Araud, konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve Aidan’ın Fransa’ya geri gönderilmesi yönünde karar alındığını aktarmıştı.

