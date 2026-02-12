Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Epstein oturumunda tansiyon zirvede: Adalet Bakanı Pam Bondi mağdurlardan özür dilemeyi reddetti, demokratları hedef aldı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerin sansürlenmesi konusundaki eleştirilere Kongre’de cevap verdi. Mağdurlardan özür dilemeyi reddeden Bondi, Demokrat üyeleri Trump’tan özür dilemeye çağırırken, Cumhuriyetçi üyelerle de "Trump’la geçimsizlik" polemiğine girdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder davası ve bu konuda kamuoyuna açıklanan belgeler hakkında ABD Adalet Komitesi’ne ifade verdi. Açılış konuşmasında Epstein’i bir "canavar" olarak niteleyerek mağdurların maruz kaldığı istismar nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan Bondi, daha sonra Kongre üyelerinin sorularını cevapladı. Demokrat Pramila Jayapal’ın Epstein belgelerinde geçen bazı kurbanların isimlerinin tamamen sansürlenmediğini belirterek özür talebinde bulunması üzerine Bondi bu talebi reddetti. Bondi, "Donald Trump'a karşı yapılan azil duruşmalarına katılan hepiniz, Başkan Trump'tan özür dilediniz mi? Hepiniz, geçmişteki azil girişimlerine destek verdiğiniz için Trump'tan özür dilemelisiniz" ifadelerini kullandı.

Epstein oturumunda tansiyon zirvede: Adalet Bakanı Pam Bondi mağdurlardan özür dilemeyi reddetti, demokratları hedef aldı

BONDİ DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Demokrat milletvekillerini "tiyatro sahnelemek" ile suçlayan Bondi, "Bu insanlarla aynı seviyeye inmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Komitenin en üst düzey Demokrat üyesi olan Jamie Raskin'i "başarısız bir hukukçu" olarak nitelendiren Bondi, 20 yıldır Kongre'de görev yapan Demokrat Hank Johnson'ı ise "deneyimsizlikle" suçladı. Bondi’nin Demokrat Mary Gay Scanlon'un "kamu güvenliğinden anlamadığını" iddia etmesinin ardından Scanlon, "Hakaretiniz için teşekkür ederim" diyerek Bondi’ye imalı bir tepki gösterdi.

Epstein oturumunda tansiyon zirvede: Adalet Bakanı Pam Bondi mağdurlardan özür dilemeyi reddetti, demokratları hedef aldı

CUMHURİYETÇİLERLE DE TARTIŞMA YAŞADI

Cumhuriyetçi Thomas Massie ise, Bondi’ye ’nın Epstein dosyalarını aşırı sansürlediği ya da yanlışlıkla hayattaki bazı kurbanların bilgilerini yayınladığı eleştirisini yöneltti. Bunun üzerine sinirlenen Bondi, Trump’ın bu yılki ara seçimlerde Massie'nin rakibini desteklediğini ima ederek, "Bu adamın Trump’la geçimsizlik sendromu var" diye konuştu. Massie’nin Epstein belgelerini sansürleme konusundaki başarısızlıktan kimin sorumlu tutulacağını sorması üzerine Bondi, "Bu siyasi bir şaka!" tepkisini gösterdi.

Epstein oturumunda tansiyon zirvede: Adalet Bakanı Pam Bondi mağdurlardan özür dilemeyi reddetti, demokratları hedef aldı

BONDİ: "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Cumhuriyetçi Chip Roy da Bondi'ye bazı Epstein kurbanlarının isimlerinin yayınlanan belgelerden çıkarılmadığını hatırlattı. Bu eksiklikleri Adalet Bakanlığı avukatlarının Epstein dosyalarını Şeffaflık Yasası'nın belirlediği son tarih olan 19 Aralık’a yetiştirmek için acele etmesine bağlayan Bondi, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi. Roy’un Epstein ile bağlantılı olarak başka birinin de suçlanıp suçlanmayacağı sorusuna "Devam eden soruşturmalar var" cevabını veren Bondi, soruşturmaların kime yönelik olduğu konusunda detay vermekten kaçındı.

Epstein oturumunda tansiyon zirvede: Adalet Bakanı Pam Bondi mağdurlardan özür dilemeyi reddetti, demokratları hedef aldı

"VARSAYIMDA BULUNMAYACAĞIM"

Bondi, Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı olarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell’in Trump tarafından affedilip affedilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Varsayımda bulunmayacağım" cevabını verdi. Epstein soruşturması ve ilgili süreçleri iyi yönettiğini savunan Bondi, "Tüm kariyerimi mağdurlar için mücadele ederek geçirdim ve bunu yapmaya devam edeceğim" dedi. Bondi’nin sorular sorulara net cevap vermekten kaçınması bazı Kongre üyelerinin eleştirilerine neden oldu.

Epstein oturumunda tansiyon zirvede: Adalet Bakanı Pam Bondi mağdurlardan özür dilemeyi reddetti, demokratları hedef aldı
