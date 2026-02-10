Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Kayseri’de "Jeffrey Epstein" benzerliği başına bela oldu: Rıfat Özdemir sosyal baskıya dayanamadı!

Kayseri’de yaşayan Rıfat Özdemir, dış görünüşünün dünyanın gündemine oturan istismar suçlusu Jeffrey Epstein’e benzetilmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyanın diline düşen ve komşularının bakışlarından rahatsız olan Özdemir, çareyi şehri terk etmekte buldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 18:50

'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'a benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskının ardından şehirden ayrıldı.

ÇAREYİ ANKARA’YA KAÇMAKTA BULDU

Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi. Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.

