Bakan Tekin açıkladı: '168 isme dava açtık'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı öncesi MEB'in Ramazan genelgesini hedef alarak "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında dava açtıklarını bildirdi. Tekin yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın değerlerini içselleştirdiği eğitim ortamını oluşturmak bizim görevimiz. Yaptığımız şey kanunlarımıza ve anayasamıza uygun. Türkiye'de kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok. Davamızı açtık, kimin gerici olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.