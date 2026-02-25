Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" ifadelerini kullandı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ve suça sürüklenen çocuklar konularının üzerinde durdu.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci ve suça sürüklenen çocuklar konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili nihai rapor meclise sunuldu, yasal çerçeve düzenlemesini meclis yapacak.
Raporun şahsa özgü bir düzenleme, yerel af veya şahsi cezasızlık algısı içermediği belirtildi.
Çocuk kavramının tartışmaya açılması gerektiği ve çocukların şiddete meyilli yapıya teşvik edildiği ifade edildi.
"YASAL ÇERÇEVE DÜZENLEMESİNE MECLİS YAPACAK"

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye ile ilgili biliyorsunuz nihai rapor meclise sunuldu. Biz Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların oluşturulması için heyet oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman meclisimizin yanında çalışmaya hazır. Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amaç örgütün tamamen silah bırakması daha sonra PKK’nın feshedilmesi. Yasal çerçeve düzenlemesine meclis yapacak. Meclis'in takdirlerinden sonra gerekli yasal düzenlemeler olacak.

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

"ŞAHSA ÖZGÜ DÜZENLEME RAPORDA YOK"

Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok. Cumhurbaşkanımız da zaten bu yönde açıklamalarda bulundu. Bu hususa dikkat çekmek istiyorum"

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR...

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yaptığı açıklama ise Bakan Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
#Politika
