Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ve suça sürüklenen çocuklar konularının üzerinde durdu.

Özetle

"YASAL ÇERÇEVE DÜZENLEMESİNE MECLİS YAPACAK"

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye ile ilgili biliyorsunuz nihai rapor meclise sunuldu. Biz Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların oluşturulması için heyet oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman meclisimizin yanında çalışmaya hazır. Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amaç örgütün tamamen silah bırakması daha sonra PKK’nın feshedilmesi. Yasal çerçeve düzenlemesine meclis yapacak. Meclis'in takdirlerinden sonra gerekli yasal düzenlemeler olacak.

"ŞAHSA ÖZGÜ DÜZENLEME RAPORDA YOK"

Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok. Cumhurbaşkanımız da zaten bu yönde açıklamalarda bulundu. Bu hususa dikkat çekmek istiyorum"

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR...

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yaptığı açıklama ise Bakan Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.