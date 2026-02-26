Su aygırı sürprizi! Bir anda çıktı ve tekneyi alabora etti

Kategoriler
Güney Afrika'nın Lowveld bölgesinde bulunan bir çiftlikten kaçan su aygırı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Teknedeki bir adam kıyıya doğru yaklaştığı sırada su aygırı, teknenin altından çıktı ve tekneyi alabora etti. Teknedeki adam, devasa su aygırının tekneyi alttan devirmesiyle aniden suya fırladı. Ardından ise teknenin üzerine çıkmayı başardı.