Kar altında kalan kayakçı için zamanla yarış! Şans eseri fark edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Palisades Tahoe kayak merkezinde kar altında kalan bir kişi, çevredekilerin kayak uçlarını görmesiyle şans eseri kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kayakçıya yardıma koşan iki kişi hemen yüzündeki karları temizleyerek, kar altında kalan kayakçının hayatını kurtardılar. Yardım eden kayakçılardan Carson Schmidt, "Sadece güvenli kayak yapmanın ve bir arkadaşla kayak yapmanın önemini hatırlatmak istiyorum. Çığ veya ağaç çukuru olmasa bile, bu kadar derine gömülebilirsiniz." diyerek diğer kayakçıları uyardı.