Ehliyetini zarftan çıkarmak için çevirmeye girmeyi bekledi: Heyecanlı gencin gülümseten anları kamerada

Burdur'da 20 yaşındaki genç, yaklaşık bir ay önce ehliyetini aldı. Ancak ehliyetini zarftan çıkarmadan aracın torpidosuna koyan genç, ehliyetini zarftan çıkarmak için çevirmede durdurulmayı bekledi. Seyir halinde iken trafik polisleri tarafından durdurulup ehliyetin sorulmasının ardından Serhat Çetin, bir aydır zarf içerisinde taşıdığı ehliyetini polis ekiplerine verdi. Ekipler tarafından zarf açılarak Serhat Çetin'in ehliyetinin ilk sorgusu yapıldı.