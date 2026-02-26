Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu play-off rövanş maçları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Juventus ile karşı karşıya geldi. İlk maçı İstanbul’da 5-2 kazanan Galatasaray, İtalya’dan mağlup ayrılmış olsa da son 16’ya yükselen taraf oldu. Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi tarihi ve Galatasaray kiminle eşleşecek, rakibi kim sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 01:45

play-off aşamasının ilk karşılaşmasında sahasında ’u 5-2’lik skorla yenerken rövanş maçında İtalya’dan 3-2 mağlup döndü. Ancak ilk maçın avantajıyla UEFA 'nin son 16 turuna yükselen Galatasaray oldu. Maçın ardından taraftar UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi tarihi ve Galatasaray kiminle eşleşecek, rakibi kim sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

HABERİN ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi ve 27 Şubat 2026'da Nyon'da yapılacak kura çekiminde Liverpool veya Tottenham ile eşleşebilir.
Galatasaray, play-off'ta Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, play-off rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Kura organizasyonu, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların son 16 turunu geçmesi ve çeyrek finale yükselmesi durumunda ise muhtemel rakibi Monaco/PSG ile Barcelona/Chelsea eşleşmesinin kazananı olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16, çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri ise şöyle:

Son 16: 10-11 Mart / 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan / 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan / 5-6 Mayıs

Final: 30 Mayıs

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Juventus Galatasaray maçı kaç kaç bitti Galatasaray tur atladı mı?
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#Son 16 Kura Çekimi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.