Galatasaray play-off aşamasının ilk karşılaşmasında sahasında Juventus’u 5-2’lik skorla yenerken rövanş maçında İtalya’dan 3-2 mağlup döndü. Ancak ilk maçın avantajıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselen Galatasaray oldu. Maçın ardından taraftar UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi tarihi ve Galatasaray kiminle eşleşecek, rakibi kim sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

Özetle

HABERİN ÖZETİ UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi ve 27 Şubat 2026'da Nyon'da yapılacak kura çekiminde Liverpool veya Tottenham ile eşleşebilir. Galatasaray, play-off'ta Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, play-off rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Kura organizasyonu, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların son 16 turunu geçmesi ve çeyrek finale yükselmesi durumunda ise muhtemel rakibi Monaco/PSG ile Barcelona/Chelsea eşleşmesinin kazananı olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16, çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri ise şöyle:

Son 16: 10-11 Mart / 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan / 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan / 5-6 Mayıs

Final: 30 Mayıs