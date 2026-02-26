Juventus Galatasaray maçı kaç kaç bitti Galatasaray tur atladı mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı ve 2. maç öncesi avantaj elde etmişti. Cimbom, uzatmalara giden maçın uzatma dakikalarında Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu gol sonrası adını son 16 turuna resmen yazdırdı.

GALATASARAY SON 16’YA YÜKSELDİ Mİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oldu. Allianz Stadı'ndaki karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetti. Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta aldığı 5-2'lik skorun avantajıyla çıktığı müsabakanın 90 dakikasında 3-0 mağlup oldu ve toplamda 5-5 eşitlendi. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 2 gol bulan Galatasaray, turu toplamda 5-7 tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Juventus adına maçın gollerini 37' Locatelli (P), 70' Gatti ve 82' McKennie kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 105+2'de Osimhen ve 119'da Barış Alper attı. Bununla beraber Juventus'ta Kelly, 48. dakikada Barış Alper'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde yapılacak. Galatasaray, turda Tottenham ya da Liverpool ile karşı karşıya gelecek.