Üsküdar’da kırmızı ışık antrenmanı: Gençlerin yaya geçidindeki 'spor' molası kamerada

İstanbul Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, trafik ışıklarının kırmızıya dönmesini fırsat bilen bir grup genç, yaya geçidini adeta bir açık hava spor salonuna dönüştürdü. Ünalan mevkisinde araçların durmasıyla birlikte yola fırlayan gençler, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaya geçidi üzerinde toplu halde şınav çekmeye başladı. Kırmızı ışık süresini "antrenman" yaparak değerlendiren grubun bu ilginç aktivitesi, o sırada ışıklarda bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Trafik lambasının yeşile dönmesiyle birlikte bir anda yoldan çekilerek kaldırıma geçen gençler, araçların hareket etmesiyle bölgeden uzaklaştı. Trafik akışında herhangi bir aksamaya yol açmayan ancak görenleri gülümseten anlar sosyal medyada gündem oldu.