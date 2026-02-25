Tır lastiğinden çıkanlar görenleri şaşırttı!

Kategoriler
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı NARKO ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen teknik takip başarıyla sonuçlandı. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda durdurulan şüpheli tırda yapılan detaylı aramada, aracın lastiğine gizlenmiş vaziyette 22 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu. Operasyonun ardından tır sürücüsü, "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere emniyet birimlerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.