İstanbul merkezli milyar dolarlık dev operasyon: 9 ton uyuşturucu ve devasa mal varlığa el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, uluslararası uyuşturucu trafiğine yönelik yeni bir soruşturmaya imza attı.

Yapılan teknik incelemelerde, suç örgütünün yakalanmamak için özel olarak modifiye edilmiş, mikrofonu, kamerası ve GPS donanımı devre dışı bırakılmış telefonlar üzerinden uçtan uca şifreli mesajlaşma programları kullandığı belirlendi.

30 AYRI SEVKİYAT, 9 TON UYUŞTURUCU

Kriptolu yazışmaların deşifre edilmesiyle, örgütün farklı ülkelerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Türkiye ve diğer ülkelere sevk ettiği ortaya çıktı. Toplamda 30 ayrı sevkiyatla 9 tonun üzerinde uyuşturucu trafiği yönettiği tespit edilen şebekenin, bu faaliyetlerden elde ettiği astronomik rakamlardaki yasa dışı geliri çeşitli yöntemlerle akladığı saptandı.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 64 şüpheliden, 26'sının yurt içinde olduğu belirlenerek 25/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyonla gözaltı sürecinin başlatıldığı, yurt dışında olduğu tespit edilen 22 firari hakkında uluslararası düzeyde aranmaları için Kırmızı Bülten çalışması başlatıldığı ve diğer şüphelilerden 14’ünün halihazırda başka suçlardan cezaevinde olduğu, 2'sinin ise vefat ettiği bildirildi.

MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen gelirlerin izini süren savcılık, örgüt üyelerinin aklama faaliyetlerine konu olan mal varlıklarına darbe vurdu. Mahkeme kararıyla el konulan kalemler arasında şunlar yer alıyor:

60 gerçek kişiye ait tüm banka hesapları ve kripto varlıklar,

135 adet taşınmaz (konut, arsa, iş yeri),

47 adet motorlu taşıt ve 1 adet ticari araç plakası,

42 şirketteki ortaklık payları.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına yönelik kapsamlı soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirilerek sürdürüldüğünü açıkladı.