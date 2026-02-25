24 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: A.B.İ., Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
24 Şubat 2026 reyting sonuçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Dün akşam televizyonda A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı isimli diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yaparken, günün ilk saatleri itibariyle de izlenme oranları araştırılmaya başlandı...
24 Şubat Salı akşamı ATV’de A.B.İ., Now TV’de Kıskanmak, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Yapımların ekran yolculuğunun devamlılığında kritik rol oynayan reyting sonuçları ise Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarına göre sınıflandırıldı...
Dün akşam ATV’de A.B.İ. dizisi 7. Böümüyle, Now TV’de Kıskanmak dizisi 24. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 70. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sevdiğim Sensin dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show yeniden izleyiciyle buluştu. Aynı saatlerde TV8’de ise Survivor Ünlüker-Gönüllüler’in yeni bölümüyle ekranlarda heyecan fırtınaları esti.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 24 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.