A.B.İ. dizisi ATV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan A.B.İ. yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren fenomen dizi, reyting rekorları kırıyor. Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen dizide neler olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı iddialı dizinin son bölümünün de nereden izleneceği merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir? A.B.İ. dizisi son bölüm hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte A.B.İ. dizisinin 7. bölümüne dair bilinmeyenler…

A.B.İ. DİZİSİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bölümleriyle seyirciden tam not almayı başaran A.B.İ. dizisinin 7. bölümünde Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst etti. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başardı. Ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürdü.

Diğer yandan hastanede hayat mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırdı. Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Nefes kesen bir bölüme imza atan A.B.İ. dizisinin 7. Bölümünde; Doğan, kardeşini korumak için adeta sınırlarını zorladı. Doğan’ın Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açtı. Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tuttu.

A.B.İ. SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen A.B.İ. dizisinin son bölümü ATV resmi internet sitesinden ve ATV resmi YouTube kanalından izlenebiliyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ATV resmi internet sitesinden ve ATV resmi YouTube kanalından A.B.İ.’nin 7. bölümüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Televizyon izleyicilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği fenomen dizi, YouTube’da da yoğun ilgi görüyor.