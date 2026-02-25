Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Selime Albayrak

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

ATV ekranlarının yeni iddialı dizisi A.B.İ. geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümüyle büyük ses getiren dizi, izleyiciden tam puan aldı. Peki, A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir? İşte detaylar…

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?
A.B.İ. dizisi ATV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan A.B.İ. yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren fenomen dizi, reyting rekorları kırıyor. Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen dizide neler olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde ve ’nun yer aldığı iddialı dizinin son bölümünün de nereden izleneceği merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir? A.B.İ. dizisi son bölüm hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte A.B.İ. dizisinin 7. bölümüne dair bilinmeyenler…

A.B.İ. DİZİSİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan A.B.İ. geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciden tam puan almayı başaran fenomen dizi, reytinglerde muhteşem bir açılışa imza atmış ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

Yeni bölümleriyle salı akşamlarının fenomen dizisi haline gelen A.B.İ. ATV ekranlarında hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Salı akşamlarının reyting rekortmeni projesi haline gelen A.B.İ. yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı A.B.İ. dizisinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 7. bölümünde neler olduğu da dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

Yeni bölümleriyle seyirciden tam not almayı başaran A.B.İ. dizisinin 7. bölümünde Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst etti. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başardı. Ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürdü.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

Diğer yandan hastanede hayat mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırdı. Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

Nefes kesen bir bölüme imza atan A.B.İ. dizisinin 7. Bölümünde; Doğan, kardeşini korumak için adeta sınırlarını zorladı. Doğan’ın Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açtı. Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tuttu.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

A.B.İ. SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Salı akşamlarının reyting rekortmeni projesi haline gelen A.B.İ. yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor.

A.B.İ. dizisi 7. bölümde neler oldu? A.B.İ. son bölüm nereden izlenir?

Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen A.B.İ. dizisinin son bölümü ATV resmi internet sitesinden ve ATV resmi YouTube kanalından izlenebiliyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ATV resmi internet sitesinden ve ATV resmi YouTube kanalından A.B.İ.’nin 7. bölümüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Televizyon izleyicilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği fenomen dizi, YouTube’da da yoğun ilgi görüyor.

