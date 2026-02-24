Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Aynı Yağmur Altında dizisi, yayın akışında yapılan değişiklikle yeni gününde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hülya Avşar, Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin ve Taro Emir Tekin’in paylaştığı yapım izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dram ve aile temasıyla dikkat çeken dizi, yeni yayın gününde reyting yarışında nasıl bir performans sergileyeceğiyle merak konusu oldu. Yapımın hayranları ise değişikliğin ardından yeni bölümü heyecanla bekliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak? Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü ne zaman?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Ekranların iddialı yapımı Aynı Yağmur Altında, yapılan yayın akışı düzenlemesiyle birlikte artık Pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak. Kanal yönetiminin aldığı bu kararın, dizinin hedef kitlesine daha güçlü ulaşması ve hafta sonu rekabetinde daha avantajlı bir konum elde etmesi amacıyla planlandığı konuşuluyor.

Yeni yayın günüyle birlikte dizinin izlenme oranlarında nasıl bir değişim yaşanacağı da merak konusu oldu. Pazartesi akşamları Uzak Şehir’in izleyici kitlesi yüksek olduğundan izleyiciler oranlarında değişim oluşturmak için Pazar akşamına alındı. Yapım ekibi ve oyuncu kadrosu da yeni günle birlikte izleyiciden daha yüksek bir etkileşim hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda reyting sonuçları, bu değişikliğin etkisini net biçimde ortaya koyacak.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Atv kanalı ekranlarında izleyicisiyle Pazar akşamı buluşacak olan Aynı Yağmur Altında dizisinin Hülya Avşar, Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin ve Taro Emir Tekin’in paylaşıyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Aynı Yağmur Altında 4. Bölümü 1 Mart 2026 akşamı saat 20:00’da ATV kanalında ekranlara gelecek.

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Vurulmasının ardından Ali’nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa’yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.