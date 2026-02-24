Menü Kapat
TGRT Haber
11°
 Funda Aydın

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

Başrollerinde Hülya Avşar, Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin ve Taro Emir Tekin’in yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi yayın gününü değiştirdi. Uzak Şehir ile aynı gün olan dizisinin reytinglerde kayıp yaşamaması için Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?
Haber Merkezi
24.02.2026
24.02.2026
20:02

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Aynı Yağmur Altında dizisi, yayın akışında yapılan değişiklikle yeni gününde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hülya Avşar, Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin ve Taro Emir Tekin’in paylaştığı yapım izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dram ve aile temasıyla dikkat çeken , yeni yayın gününde yarışında nasıl bir performans sergileyeceğiyle merak konusu oldu. Yapımın hayranları ise değişikliğin ardından yeni bölümü heyecanla bekliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak? Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü ne zaman?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Ekranların iddialı yapımı Aynı Yağmur Altında, yapılan yayın akışı düzenlemesiyle birlikte artık Pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak. Kanal yönetiminin aldığı bu kararın, dizinin hedef kitlesine daha güçlü ulaşması ve hafta sonu rekabetinde daha avantajlı bir konum elde etmesi amacıyla planlandığı konuşuluyor.

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

Yeni yayın günüyle birlikte dizinin izlenme oranlarında nasıl bir değişim yaşanacağı da merak konusu oldu. Pazartesi akşamları Uzak Şehir’in izleyici kitlesi yüksek olduğundan izleyiciler oranlarında değişim oluşturmak için Pazar akşamına alındı. Yapım ekibi ve oyuncu kadrosu da yeni günle birlikte izleyiciden daha yüksek bir etkileşim hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda reyting sonuçları, bu değişikliğin etkisini net biçimde ortaya koyacak.

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

kanalı ekranlarında izleyicisiyle Pazar akşamı buluşacak olan Aynı Yağmur Altında dizisinin Hülya Avşar, Burak Tozkoparan, Nilsu Berfin Aktaş, Bahar Şahin ve Taro Emir Tekin’in paylaşıyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Aynı Yağmur Altında 4. Bölümü 1 Mart 2026 akşamı saat 20:00’da ATV kanalında ekranlara gelecek.

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Vurulmasının ardından Ali’nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa’yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aynı Yağmur Altında dizisi yayın günü değişti! Aynı Yağmur Altında dizisi hangi gün yayınlanacak?

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

