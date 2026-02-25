Menü Kapat
Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak

27 Şubatta okuma provalarının başlayacağı Çirkin dizisinin oyuncu kadrosuna usta isim Nur Sürer dahil oldu. Sürer, Çirkin dizisinde 'Cennet' karakteri ile Kadir'in annesini oynayacak.

Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak
'nin yeni sezon projeleri arasına ismini yazdıran Çirkin dizisi, dram yüklü konusu ve çarpıcı karakterleri ile izleyenlerin dikkatini çekecek.

Okuma provalarının yarın başlayacağı bilinen Çirkin dizisi ekibi sürpriz isimlerle oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Dizinin ana karakteri olan Kadir'i üstlenecek olan isim 'un yeni iddialı projesi sevenlerini heyecanlandırır iken diziye annesi rolüyle katılacak olan ismin olduğu ortaya çıktı.

71 yaşındaki usta oyuncu Nur Sürer, Çirkin dizisi ile yeniden ekranlardaki yerini alacak.

ÇİRKİN DİZİSİ KADROSUNDA YENİ İSİM! NUR SÜRER O ROLLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

25 Film imzasını taşıyan Star TV'nin yeni iddialı projesi “Çirkin”in merakla beklenen çekimleri 2 gün sonra başlıyor.

Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak

Tam kadro sete çıkacak olan Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturur iken, dizinin ana karakterleri olarak yıldız oyunculardan Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Olgun Toker, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı'nın olacağı biliniyor.

Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak

Oyuncu kadrosuna son anda dahil olduğu bilinen usta isim Nur Sürer ise dizide Çağlar Ertuğrul'un oynayacağı Kadir karakterinin annesi 'Cennet' olarak ekrandaki yerini alacak.

OYUNCU NUR SÜRER KISACA KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

21 Haziran 1954'te Bursa'da doğan ünlü isim Nur Sürer, Lise'yi Bursa Anadolu Kız Lisesinde okudu. Oyunculuğa ilk olarak 1971 yılında Sindirella filmi ile başladı.

Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak

'Bereketli Topraklar Üzerinde' adlı filmde başrolde kendisini göreceğimiz Nur Sürer, "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmindeki üstün yeteneğiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak

1981 yılında Bülent Kayabaş ile evlenen Nur Sürer, anlaşamayıp evliliğini bitirince ikinci evliliğini Sarp Kuray ile yaptı.

NUR SÜRER'İN OYNADIĞI DİZİLER:

Başka Bir Gün (atv, Ay Yapım, 2025)
Aile (Show Tv, Ay Yapım, 2023)
Camdaki Kız (Feride İpekoğlu, Kanal D, OGM Pictures, 2021)
Çukur (Fadik, Show Tv, Ay Yapım, 2019)
Bir Litre Gözyaşı
Masum
Bana Artık Hicran De
Tatar Ramazan
Sultan
Her Şeye Rağmen
Kasaba
Asi
Ihlamur Altında
Kurşun Yarası
Havada Bulut
İlişkiler

#star tv
#Çağlar Ertuğrul
#nur sürer
#Oyuncu Kadrosu
#Çirkin Dizisi
#Medya
