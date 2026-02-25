Başrolünde Çağlar Ertuğrul'un olduğu Çirkin dizisine bomba transfer! Nur Sürer, Kadir'in annesi olarak ekrana çıkacak

Star TV'nin yeni sezon projeleri arasına ismini yazdıran Çirkin dizisi, dram yüklü konusu ve çarpıcı karakterleri ile izleyenlerin dikkatini çekecek.

Okuma provalarının yarın başlayacağı bilinen Çirkin dizisi ekibi sürpriz isimlerle oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Dizinin ana karakteri olan Kadir'i üstlenecek olan isim Çağlar Ertuğrul'un yeni iddialı projesi sevenlerini heyecanlandırır iken diziye annesi rolüyle katılacak olan ismin Nur Sürer olduğu ortaya çıktı.

71 yaşındaki usta oyuncu Nur Sürer, Çirkin dizisi ile yeniden ekranlardaki yerini alacak.

25 Film imzasını taşıyan Star TV'nin yeni iddialı projesi “Çirkin”in merakla beklenen çekimleri 2 gün sonra başlıyor.

Tam kadro sete çıkacak olan Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturur iken, dizinin ana karakterleri olarak yıldız oyunculardan Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Olgun Toker, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı'nın olacağı biliniyor.

Oyuncu kadrosuna son anda dahil olduğu bilinen usta isim Nur Sürer ise dizide Çağlar Ertuğrul'un oynayacağı Kadir karakterinin annesi 'Cennet' olarak ekrandaki yerini alacak.

OYUNCU NUR SÜRER KISACA KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

21 Haziran 1954'te Bursa'da doğan ünlü isim Nur Sürer, Lise'yi Bursa Anadolu Kız Lisesinde okudu. Oyunculuğa ilk olarak 1971 yılında Sindirella filmi ile başladı.

'Bereketli Topraklar Üzerinde' adlı filmde başrolde kendisini göreceğimiz Nur Sürer, "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmindeki üstün yeteneğiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

1981 yılında Bülent Kayabaş ile evlenen Nur Sürer, anlaşamayıp evliliğini bitirince ikinci evliliğini Sarp Kuray ile yaptı.

