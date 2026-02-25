TOKİ Isparta kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Isparta ilinde yapılacak kura çekiminin sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. TOKİ Isparta kura çekimi canlı yayını ve ardından ilan edilen isim listeleriyle beraber sorgulama işlemi yapılabiliyor. TOKİ tarafından Isparta’da merkez, Kuleönü, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Yenişarbademli ilçelerine konutlar inşaa edilecek. Isparta’da en fazla konut merkez bölgesine yapılırken 1.300 konut için yaklaşık 22 binden fazla başvuru aldı. TOKİ Isparta kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Kura çekiminde asıl hak sahibi olarak belirlenen ancak belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenlerin yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki TOKİ Isparta 2.889 konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Isparta kura sonucu hak sahipleri listesi…

HABERİN ÖZETİ TOKİ Isparta kura sonucu sorgulama ekranı (talep.toki.gov.tr) TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı? TOKİ Isparta'da toplam 2.889 konut için kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilmekte olup, sonuçlar talep.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ Isparta kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü yapılıyor ve sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. Isparta genelinde 2.889 konut için kura çekilirken, en fazla konut (1.300) Merkez ilçeye tahsis edildi. Kura sonuçları, çekim tamamlandıktan yaklaşık iki saat sonra talep.toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Asıl hak sahibi olup belgelerini teslim etmeyen veya yanlış bilgi verenlerin yerine yedek adaylar davet edilecek. Isparta kura çekiminin ardından Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye gibi illerin kura çekimleri devam edecek.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI 2026 HAK SAHİPLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında 25 Şubat Çarşamba günü Isparta ili kura çekimi gerçekleştiriliyor. TOKİ Isparta kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.

TOKİ Isparta kura sonuçları görüntüleme ekranında asıl olarak hak sahibi olan adayların başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, başvuru türü, ad-soyad gibi bilgileri yer alacak. Kura çekimi tamamlandıktan yaklaşık iki saat içerisinde Isparta TOKİ kura sonuçları isim listelerinin erişime açılması bekleniyor.

TOKİ ISPARTA KURA SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından il il devam eden kura çekimi sonuçları, basılı veya mail yoluyla vatandaşlara bildirilmiyor. Sonuçlar isim listesi şeklinde talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanıyor. Sorgulama işlemleri alternatif olarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla beraber yapılabiliyor. TOKİ Isparta kura sonuçları duyurulduktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

TOKİ ISPARTA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI (açıklandıktan sonra aktif olacaktır)

TOKİ ISPARTA’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPACAK?

TOKİ Isparta konut dağılımı belli oldu. Isparta ilinde 1.300 konut merkez bölgesine yapılacak. Kuleönü ilçesine 200 konut, Aksu’ya 79 konut, Gelendost ilçesine 63 konut, Gönen ilçesine 200 konut, Keçiborlu ilçesine 147 konut, Şarkikaraağaç ilçesine 400 konut, Yalvaç ilçesine 400 konut, Yenişarbademli ilçesine ise 100 konut yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDECEK

TOKİ’de 25 Şubat Isparta kura çekiminin ardından Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye gibi illerin kura çekimi yapılacak.Burdur’da 2 bin 206 konutun hak sahibi 26 Şubat’ta belli olurken cuma günü ise Edirne, Denizli ve Osmaniye illeri kura çekimi gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta kura çekimi yapılacak iller ise yeni takvimle beraber belli olacak. Kura takviminin en geç Pazar gününe kadar ilan edilmesi bekleniyor.