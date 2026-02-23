Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

İŞVEREN ÇALIŞANDAN ŞÜPHELENİRSE TEST YAPTIRABİLİR Mİ?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi ile çalışanın, uyuşturucu madde veya alkol kullanarak iş yerine geldiği yönünde bir şüphe var ise veya çalışan işyerinde bu maddeleri kullanırken yakalanmış ise işverenler tarafından çalışanlara alkol ve uyuşturucu testi yaptırabilir. Ancak işveren, işyeri kapsamında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek gibi meşru amaçlarla test yaptırabilir. Ancak burada işverenin amacının meşru olması önemli. Ayrıca işveren bu yetkisini keyfi bir şekilde de kullanamaz.