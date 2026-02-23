Menü Kapat
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

Şubat 23, 2026 10:44
1
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

Türkiye'deki uyuşturucu operasyonları ve kullanıcı sayısında artış görülünce şirketler işe alımlarda yasaklı madde testi talep etmeye başladı. Laboratuvar firmaları talepler 6-7 kat arttığını, testlerin 2.200 liradan yapıldığını belirtiyor.

Peki çalışanlardan uyuşturucu testi istemenin yasal dayanağı var mı?

İşyerinde uyuşturucu testi hangi şartlarda uygulanabilir? İşte merak edilen hukuki detaylar…

 

2
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması işverenleri de alarma geçirdi.

İşveren, çalışanlarından veya çalışan adaylarından uyuşturucu ve psikolojik testler isteyebilir mi? Çalışan/çalışan adayları uyuşturucu ve psikolojik testi reddedebilir mi? İşverenler çalışan/çalışan adaylarına hangi testleri uygulayabilir?

 

 

3
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

İŞVEREN HANGİ TESTLERİ İSTEYEBİLİYOR?

Gerek işe girişte gerek iş sözleşmesi devam ederken, çalışan veya çalışan adaylarına, "uyuşturucu, alkol psikolojik testler, genetik, Covid-19/ PCR ve HIV/AIDS" testleri uygulanabiliyor.

4
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

HANGİ MESLEKLER ÖNCELİKLİ?

Asker, güvenlik, itfaiyeci ile savunma, ulaşım, havacılık, nükleer santral ve teknoloji gibi stratejik mesleklerde uyuşturucu ve psikoteknik testlerin istenilmesi kaçınılmaz hale geldi. Yalnız çalışılan, riski yüksek mesleklerde istihdam edilen çalışanlar ile istihdam edilecek çalışan adayları birden fazla testten geçiriliyor. İşverenler uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı günümüzde risk almamak için bu testlere başvuruyor.

5
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

İŞVEREN ÇALIŞANDAN ŞÜPHELENİRSE TEST YAPTIRABİLİR Mİ?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi ile çalışanın, uyuşturucu madde veya alkol kullanarak iş yerine geldiği yönünde bir şüphe var ise veya çalışan işyerinde bu maddeleri kullanırken yakalanmış ise işverenler tarafından çalışanlara alkol ve uyuşturucu testi yaptırabilir. Ancak işveren, işyeri kapsamında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek gibi meşru amaçlarla test yaptırabilir. Ancak burada işverenin amacının meşru olması önemli. Ayrıca işveren bu yetkisini keyfi bir şekilde de kullanamaz.

6
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

SÖZLEŞMEDE TEST ŞARTI DETAYI 

İşverenlerin, uyuşturucu başta olmak üzere teste tabi olacak işçileri, testlerin türünü iş sözleşmeleri kapsamına dahil etmesi günümüzde yaygınlaşıyor. Çalışanlarla imzalanan bireysel iş sözleşmelerine de testlere ilişkin hükümler dahil ediliyor. Ancak, işverenin çalışanı test hakkında detaylı bilgi vermesi ve işçinin de kabul etmesi gerekiyor. İşçi sözleşmeyi kabul ettiği andan itibaren açık rızasını da vermiş oluyor.

7
uyuşturucu testi

'ÇALIŞANLARIN YA DA ADAYLARIN AÇIK RIZASI ALINMALI'

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca, işverenler tarafından çalışan ve çalışan adaylarına uyuşturucu, alkol, kişilik testi yapılması veya psikolojik veri sonuçlarının işlenebilmesi ancak açık rızaya bağlı. Bu nedenle işverenler, çalışan ve çalışan adaylarını kişilik testinin yöntemi, amacı ve kapsamı hakkında önceden detaylı olarak aydınlatmalı ve çalışan/ çalışan adaylarının açık rızalarını almalı.

8
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

ÇALIŞANIN HAKLARI NELER?

Çalışan/çalışan adaylarının uyuşturucu ve psikoteknik testlerin yapılmasını reddetme hakları bulunuyor. Test yapılmasına olur verilmez ise işverenler tarafından çalışan adaylarına bu testler zorla yapılamaz. Ancak işverenler bu testi yaptırmayanları işe başlatmadan kaçınabilir.

9
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

HAKLI FESİH HAKKI DOĞRUR MU?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; işverenin işçiyi sağlık sebepleri ile işten çıkarması İş Kanunu'nun 25/1'inci maddesi ile düzenlenmekte. İşten çıkarma, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile psikolojik rahatsızlığın sürekli ve tedavisi olanaksız bir şekilde iş yapma konusunda engel teşkil etmesi koşulunda mümkün olabilir. İşveren işten çıkarırsa kıdem tazminatını ödemek zorunda. Çalışan yaptığı iş veya çalışma koşullarından dolayı sağlık problemi yaşar ancak işveren gerekli önlemleri almazsa, işçi haklı fesih hakkını kullanabilir.

10
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

TEST SONUÇLARI İŞLENEBİLİR Mİ?

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca işçinin kişisel sağlık verilerini sınırsız işleme hakkı yok. Hassas/özel nitelikli kişisel verileri hukuka aykırı işleyenler ve çalışana ayrımcı muamelede bulunulması halinde yaptırım uygulanır.

11
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uygulama Kodu'nun 6. maddesinin 11. fıkrasında işçinin teste karşı çıkabileceği açıkça ifade ediliyor. Bu nedenle çalışan adaylarının kişilik testine her zaman itiraz etme hakkının bulunduğu işverenlerce unutulmamalı.

12
Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi? Kritik 'şüphe' detayı

Testlerin, başvuruya konu faaliyetle yakından ilgili olması gerektiği ve iç hukukun bu konuda gerekli güvenceleri sağlaması gerektiği vurgulanıyor. İşveren ancak ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatine dayanarak veri işleyebilir.

