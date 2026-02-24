Menü Kapat
İşçilik maliyeti yok, getirisi yüksek! Gram altın tahtına Ajda oturdu

Şubat 24, 2026 10:32
1
Ajda bilezik

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yatırım yapmak ya da kuyum ürünü almak isteyenler de kendilerine alternatif arıyor. Altındaki rekor yükseliş sonrası yatırımcılar gümüşe yöneldi. Piyasada özellikle işçiliği az olan 'Ajda bilezik' modellerinde stoklar tükenme noktasına geldi.

2
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma yatırımcıyı farklı güvenli limanlar aramak zorunda bıraktı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre kuyumcularda işçiliği yormayan gümüş ajda bileklikler tükendi. 
 

3
Ajda bilezikler

Kapalıçarşı ve yerel kuyumcularda sadece gümüş sikkeler değil, halk arasında çok popüler olan "Ajda bilezikler" de kapış kapış gidiyor. Altın versiyonuyla birebir aynı görünüme sahip olan gümüş Ajda bilezikler, gramajı sayesinde ciddi bir birikim aracı haline geliyor.
 

4
altın gümüş

Sözcü'de yer alan habere göre vatandaşın "Altın alamıyorsam gümüşünü alırım, hem takarım hem biriktiririm" mantığıyla hareket ettiğini, bu ilginin piyasada arz sıkıntısı yarattığını belirtti. Bazı noktalarda talebe yetişilemediği için gümüş Ajda modellerinin adeta "yok sattığı" aktarılıyor. 
 

5
ajda bilezik

Yatırımcıların gümüşe olan bu ilgisinin altında üç ana neden yatıyor. Gram altının ulaştığı seviyeler küçük yatırımcıyı zorlarken; gümüş Ajda bilezikler, düşük maliyetiyle her bütçeye hitap ediyor. 

6
Gümüş küresel piyasalar

Gümüş küresel piyasalardan da destek alıyor. Teknik analizlerde kullanılan "Altın/Gümüş Rasyosu", gümüşün altına kıyasla hala "ucuz" ve potansiyelli kaldığı sinyalini veriyor.
 

7
gümüş genellikle çok daha agresif bir ralli yapar

Yıllardı altının küçük kardeşi olarak görülen gümüş için uzmanların da görüşü değişti. Uzmanlar, "Gümüş, altının gölgesinden çıktı. Özellikle Ajda modeli gibi popüler takıların gümüş versiyonlarına olan ilgi, gümüşün artık tabana yayıldığını gösteriyor. Altın yükselişini tamamladığında, gümüş genellikle çok daha agresif bir ralli yapar" ifadelerine yer verdi. 
 

8
gümüş ajda

Ayrıca Ajda modelinin en büyük avantajı, üzerinde taş veya karmaşık detaylar olmadığı için işçilik maliyetinin çok düşük olmasıdır, bu da onu satarken değer kaybetmeyen, tam bir "yatırım takısı" kategorisine sokuyor.

