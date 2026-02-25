Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynayacakları rövanş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Osimhen, "Maç savaş gibi olacak. Terimizin son damlasına kadar savaşacağız." dedi. Transferle ilgili de konuşan yıldız futbolcu, İtalyan devine yeşil ışık yaktı.

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı
UEFA 'ndeki temsilcimiz , son 16 play-off turu rövanşında bu akşam saat 23.00'te İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayarak Torino'ya giden sarı-kırmızılılarda , basın toplantısında soruları cevapladı.

"NASIL OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen maçın önemine değinerek, "Aklımızda tek bir şey var. İlk maçı 5-2 kazandığımızın bilincindeyiz. Karşımızdakinin Juventus olduğunun da bilincindeyiz. Bu tür maçlarda her şey sahada biter. Böyle maçlarda nasıl çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki 90 dakika bizim için uzun olacak. Şartlar da çok etkileyecek. Maç zor olacak. Hazırlıklarımızı yaptık. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da ofansif oynamayı hedefliyoruz." dedi.

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık durumuna değinen Osimhen, "Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana büyük destek verdiler. Bu destek sayesinde kısa sürede toparlandım." diye konuştu.

"GOL ATMAK EN ÖNEMLİ MOTİVASYONUM"

Farklı şekillerde takıma destek verdiğini aktaran Nijeryalı golcü, "10 maç üst üste gol attığım oluyor. Bazen de yaptığım asistlerle takıma katkı sağlıyorum. Gol atmak, benim için önemli bir motivasyon. Asist yapmak veya defansta arkadaşlarıma yardımcı olmak da beni tatmin ediyor. Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Ben çok çalışmaya devam ediyorum. Galatasaray'ın benden beklediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı

Çocukluğundan beri sahada olduğunu anlatan Osimhen, şöyle devam etti:

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM"

"Kendimi en sert eleştirenlerden biriyim. Eleştirilerle yaşamayı öğrendim. Başarısız olduğumda sinirleniyorum ve moral olarak biraz düşüyorum. Birçok futbolcuyla oynadım. Takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Onlara söylediklerimi bir örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Onlara örnek olmalıyım. Yetenek tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak gerekiyor. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. İstediğimi sahaya yansıtamadığımda üzülüyorum ve bunu sahaya yansıtıyorum.

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı

"GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Beni yanlış anlamayın. Soyunma odasında arkadaşlarım gelir ve motivasyon konusunda benden yardım isterler. Mario Lemina, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı'yı motive etmişimdir. Bu konuda takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada oynamaktan mutluyum. Elimden gelen en büyük çabayı sahada sergilemeye çalışıyorum. Her zaman en yükseği hedefliyoruz. Bu formayı terleten oyuncular olarak, motive şekilde ilerlemeye çalışıyoruz."

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı

JUVENTUS'A TRANSFERİNE AÇIK KAPI

Juventus'un çok önemli bir takım olduğunu vurgulayan Nijeryalı golcü, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister." değerlendirmesini yaptı.

Victor Osimhen'den Juventus açıklaması! Transfere yeşil ışık yaktı

"BU MAÇ SAVAŞ GİBİ OLACAK"

Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly'nin "Osimhen'e karşı hazırlandık" açıklaması hakkında da konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"Ben her zaman oyunumda saldırgan bir forvet olmaya çalışıyorum. Defans oyuncusunun dengesini ve sinirini bozmaya çalışıyorum. Onları zor durumda bırakmak istiyorum. Bu konuda yalnız değilim. Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz da takımda var. Sadece bana odaklanmamalılar. Her defans oyuncusunu zorlayabiliriz. Bu maç savaş gibi olacak. Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanan biz oluruz."

OKAN BURUK'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Kariyerinde birçok iyi teknik adamla çalıştığına değinen Osimhen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi ilişkiler kurduğum teknik adamlar oldu. Okan hoca, burada olma sebeplerimden. Kendisi mütevazı ve ağırbaşlı bir şekilde çalışıyor. Egolarını bir kenara bırakmış birisi. Okan hoca, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Hep aynı kararlılıkla Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus maçlarına bizi motive etti. Kendisi de futboldan geldi. Takımı için elinden geleni yapıyor. Bizi maçlara iyi hazırlıyor. Luciano Spalletti de çok iyi bir teknik adam. Benim de saygı duyduğum birisi. Kendisiyle böyle bir ilişkimiz var. Napoli'de beraber çalıştık. Napoli'den ayrıldıktan sonra da ondan görüş aldım. Napoli'de oynadığım dönemde bizimle hep birlikte oldu. 5 ay boyunca bizimle yatıp kalktı. İşini büyük fedakarlıkla yapıyor. Okan Buruk ve Spalletti gibi önemli teknik adamlarla çalıştım. Şu anki çalıştığım hoca, çalıştığım en iyi teknik direktörlerden."

Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı
