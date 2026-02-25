Menü Kapat
Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'un Juventus deplasmanında oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam İtalya'nın Juventus takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesinde, ilk maçtaki 5-2'lik avantajlarına rağmen rehavete kapılmadan, aynı tutku ve yoğunlukla sahaya çıkmaları gerektiğini vurguladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında ilk maçı 5-2 kazandığı Juventus'a konuk olacak.
Teknik direktör Okan Buruk, 5-2'lik skor avantajına rağmen rehavete kapılmadan, maça ilk maçtaki gibi aynı tutkuyla başlamaları gerektiğini belirtti.
Buruk, Juventus'un güçlü bir rakip olduğunu ve rövanş maçının çok kritik ve zorlu geçeceğinin farkında olduklarını ifade etti.
Takımın iyi bir momentum ve psikolojik durumda olduğunu ancak ayakların yere sağlam basması gerektiğini vurguladı.
OKAN BURUK TURUN ŞİFRESİNİ VERDİ

Turun ilk maçında önemli bir skor avantajı elde ettiklerini vurgulayan Okan Buruk, "Daha bir şey kazanmadık. İkinci maçta da aynı tutkuyu yaşamamız lazım. Sanki ilk maçı oynayacakmışız gibi sahaya çıkmalıyız. İlk maçı 5-2 kazanarak önemli avantaj elde ettik. Rövanş maçının başı önemli olacak. Rakibimizin başlangıcı önemli olacak. Önemli bir teknik direktöre ve oyunculara sahipler. İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız ve bunun farkındayız." diye konuştu.

Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı

"BURADAN MUTLU AYRILMAK İSTİYORUM"

Futbolculuk kariyerinde İtalya'da da oynadığını hatırlatan Buruk, "Özellikle 2003 yılı İtalyan futbolunun en güçlü olduğu dönemdi. Burada önemli anılar biriktirdim. Juventus ile eşleştiğimizde rakibimizin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. İtalya'da bir İtalyan takımına karşı oynamak, benim için önemliydi. İlk maçı 5-2 kazandık. İkinci maçta aynı isteği ortaya koyup mutlu şekilde buradan ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı

"İLK MAÇTAKİ GİBİ BAŞLAMALIYIZ"

İkinci maça konsantre çıkmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için hiçbir şey değişmemeli. İlk maça başladığımız gibi bu karşılaşmaya başlamalıyız. Bir oyunumuz var. İlk dakikadan itibaren bunu rakibimize kabul ettirmeliyiz. Juventus iyi bir takım. Yarınki karşılaşma onlar için fırsat maçı olabilir. Güçlü bir oyun ortaya koyacaklar. İlk maçı kazanmamız bir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey kazanmamış gibi yarın sahaya çıkacağız. Avantajı düşünerek sahaya çıkarsanız zorlanırsınız." şeklinde konuştu.

Okan Buruk Juventus maçı öncesi turun şifresini açıkladı

"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI"

Takım olarak üstüne koya koya gittiklerini aktaran Buruk, "Geçen sene de UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamıştık. Sonra sakatlıklar ve eksikler sıkıntı oluşturdu. Momentum çok önemli. Oyuncu performansı ve psikolojik olarak iyi durumdayız. Trendyol Süper Lig'deki gidişatımız ve ilk maçta aldığımız sonuç, bu konuda etkili oldu. Maçlar değişebiliyor. İlk devresini 2-1 mağlup bitirdiğimiz maçı, 5-2 kazandık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Statta önemli bir atmosfer olacak. Onların iyi bir teknik adamı var. Öz güvenimizin yüksek olması gerekiyor. Ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım. Yoksa yarın zorlanırız." yorumunu yaptı.

