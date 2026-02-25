Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: İşte olay yerinden kareler

Kategoriler
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir'de düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Yaşanan feci kaza nedeniyle otoyoldaki sürücüler büyük panik yaşarken, otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri de sürüyor.
Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı gece yarısı saat 00.56'da düştü. Balıkesir'den havalanan uçakla irtibat kesildi ve bir süre sonra uçağın İzmir-İstanbul otoyolu Naipli mevkiinde düştüğü belirlendi. Uçak görev uçuşu için havalanmıştı.
Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarına düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın düştüğü Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı. Uçak, otoyolun kenarına düştü. Bazı görüntülerden, uçağın düşmesinin ardından büyük bir patlama meydana geldiği anlaşıldı.
Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı.
Milli Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçağı ile 00.56’da irtibatın kesildiğini ve kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."
BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Güler, “Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asli milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gürlek, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir" dedi.