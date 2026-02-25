Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: İşte olay yerinden kareler

Milli Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçağı ile 00.56’da irtibatın kesildiğini ve kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."