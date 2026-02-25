Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Balkanlar üzerine gelen soğuk hava dalgası bu gece saatlerinden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak. Soğuk havayla birlikte yurdun birçok bölümünde de yağmur ve kar yağışı görülecek. Ancak kuvvetli yağışlar, hali hazırda suya doymak üzere olan topraklarda ve şehir merkezlerinde su baskınlarına yol açabilir.

Özetle

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK

Perşembe günü yüksek kesimlerde, cuma ve cumartesi günü ise kuvvetli olmak üzere kar yağışı bekleniyor. Başta Karadeniz ve Doğu Anadolu'ca kuvvetli kar yağışları, denizlerde fırtına, kıyı merkezlerde yağmur bekleniyor. Gelecek 4 gün ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkili olacak.

İSTANBUL'DA NERELERE KAR YAĞACAK?

Habertürk yayınında konuşan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Balkanlar'dan yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte nerelerde kar yağışının görüleceğini açıkladı.

KAR YAĞIŞI SADECE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da yarın sabah ve öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde bir miktar kar yağışının görüleceğini bildiren Öztel, fakat şehir genelinde daha çok karla karışık yağmur ve yağmur görüleceğini bildirdi.

SAAT VEREREK UYARDI

Öztel açıklamasında, "Özellikle sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arası seyirlik bir kar yağabilir. Tipi şeklinde olmayan bu yağışın şehirde ulaşımı sadece ilk yağdığı dakikalarda olumsuz etkilemesi muhtemel" ifadelerini kulandı.