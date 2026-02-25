Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da etkisi gösterecek. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde etkili olacağını bildirdi. Ancak kar yağışının kısa sürede İstanbul'u terk edeceği yerini yağmura bırakması tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Balkanlar üzerine gelen bu gece saatlerinden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak. Soğuk havayla birlikte yurdun birçok bölümünde de yağmur ve görülecek. Ancak kuvvetli yağışlar, hali hazırda suya doymak üzere olan topraklarda ve şehir merkezlerinde su baskınlarına yol açabilir.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası bu gece Türkiye'ye girerek ülke genelinde dört gün sürecek soğuk ve yağışlı bir hava getirecek; bazı bölgelerde su baskını ve kuvvetli kar riski varken, İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerle sınırlı kalacak.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası bu gece Türkiye'ye giriş yapacak.
Ülke genelinde 4 gün boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, birçok bölgede yağmur ve kar görülecek.
Kuvvetli yağışlar su baskınlarına yol açabilir; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışı sadece yarın sabah-öğlen yüksek kesimlerde görülecek, şehir merkezlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul'daki kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi beklenmiyor.
Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK

Perşembe günü yüksek kesimlerde, cuma ve cumartesi günü ise kuvvetli olmak üzere kar yağışı bekleniyor. Başta Karadeniz ve Doğu Anadolu'ca kuvvetli kar yağışları, denizlerde fırtına, kıyı merkezlerde yağmur bekleniyor. Gelecek 4 gün ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkili olacak.

Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

'DA NERELERE KAR YAĞACAK?

Habertürk yayınında konuşan Mühendisi Hüseyin Öztel, Balkanlar'dan yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte nerelerde kar yağışının görüleceğini açıkladı.

Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

KAR YAĞIŞI SADECE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da yarın sabah ve öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde bir miktar kar yağışının görüleceğini bildiren Öztel, fakat şehir genelinde daha çok karla karışık yağmur ve yağmur görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji uzmanı saat vererek uyardı! İstanbul'a kar geliyor

SAAT VEREREK UYARDI

Öztel açıklamasında, "Özellikle sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arası seyirlik bir kar yağabilir. Tipi şeklinde olmayan bu yağışın şehirde ulaşımı sadece ilk yağdığı dakikalarda olumsuz etkilemesi muhtemel" ifadelerini kulandı.

