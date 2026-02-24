İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

Türkiye'de hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin altına düşüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar aniden düşecek. Özellikle ülkenin doğusu ve iç bölgelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

YILIN EN SERT KIŞI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de vatandaşlara soğuklar ve kar yağışı öncesi uyarı geldi. Çarşamba gününden itibaren Anadolu genelinde yılın en sert kışının yaşanacağını aktaran Şen, soğukların üç gün süreceğini bildirdi.

Soğuk havayla birlikte kar yağışlarının da görüleceğini belirten Şen, kara yolu ulaşımı olmak üzere günlük yaşamda olumsuzluklar yaşanabileceğini aktardı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Soğuk hava dalgasından Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinin pek fazla etkilenmeyeceğini bildiren Şen, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı olabileceğini belirtti.

İSTANBULLULAR PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. Önce İç Anadolu sonra Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'yu da kapsayacak. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu'da ulaşım aksayabilir. Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece civarında. Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi fazla etkilenmeyecek. Sadece Perşembe günü sabahtan İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı olabilir"

