İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Anadolu genelinde yılın en sert kış ayının yaşanacağını bildirdi. Günlerdir merak edilen "İstanbul'a da kar yağacak mı?" sorusuna cevap veren Şen, perşembe gününü işaret etti. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 12:10

Türkiye'de hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin altına düşüyor. Balkanlardan gelen dalgasıyla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar aniden düşecek. Özellikle ülkenin doğusu ve iç bölgelerinde yer yer yoğun bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

Türkiye genelinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Çarşamba gününden itibaren üç gün boyunca Anadolu genelinde yılın en sert kışı yaşanacak.
Soğuklarla birlikte kar yağışları da görülecek ve ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri soğuk hava dalgasından fazla etkilenmeyecek.
Perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı olabileceği ifade edildi.
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

YILIN EN SERT KIŞI GELİYOR

Uzmanı Prof. Dr. 'den de vatandaşlara soğuklar ve kar yağışı öncesi uyarı geldi. Çarşamba gününden itibaren Anadolu genelinde yılın en sert kışının yaşanacağını aktaran Şen, soğukların üç gün süreceğini bildirdi.

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

Soğuk havayla birlikte kar yağışlarının da görüleceğini belirten Şen, kara yolu ulaşımı olmak üzere günlük yaşamda olumsuzluklar yaşanabileceğini aktardı.

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Soğuk hava dalgasından Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinin pek fazla etkilenmeyeceğini bildiren Şen, perşembe günü sabah saatlerinde 'un Anadolu yakasında kar yağışı olabileceğini belirtti.

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı: Yılın en sert kışı yaşanacak

İSTANBULLULAR PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. Önce İç Anadolu sonra Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'yu da kapsayacak. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu'da ulaşım aksayabilir. Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece civarında. Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi fazla etkilenmeyecek. Sadece Perşembe günü sabahtan İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı olabilir"

https://x.com/TemizHava/status/2026179892182655141

ETİKETLER
#istanbul
#meteoroloji
#soğuk hava
#kar yağışı
#orhan şen
#Gündem
