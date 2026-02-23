Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Özetle

MGM GÜN VEREREK UYARI

MGM’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Salı günü Trakya’da başlayacak yağışların, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüşerek yurdun büyük bölümüne yayılması bekleniyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyı kesimler dışında Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Cuma günü doğu kesimlere çekilecek olan yağışlar, pazar gününden itibaren yerini kuru ve soğuk havaya bırakacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda da; yağışların çarşamba günü başlayacağı perşembe günü ise neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacağı bildirildi.