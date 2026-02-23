Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.
MGM’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
Salı günü Trakya’da başlayacak yağışların, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüşerek yurdun büyük bölümüne yayılması bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyı kesimler dışında Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Cuma günü doğu kesimlere çekilecek olan yağışlar, pazar gününden itibaren yerini kuru ve soğuk havaya bırakacak.
MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda da; yağışların çarşamba günü başlayacağı perşembe günü ise neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacağı bildirildi.