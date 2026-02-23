Menü Kapat
Gündem
 Baran Aksoy

Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Çarşamba gününden itibaren yağışların neredeyse tüm yurda yayılacağını aktaran MGM, pazar gününden itibaren yağışlı havanın yerini kuru ve soğuk havaya bırakacağını bildirdi.

Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu.
Yeni haftada hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
Salı günü Trakya'da başlayacak yağışlar, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüşerek yurdun büyük bölümüne yayılacak.
Çarşamba ve perşembe günleri kıyı kesimler dışında Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
Cuma günü yağışlar doğu kesimlere çekilecek, pazar gününden itibaren yerini kuru ve soğuk havaya bırakacak.
MGM'nin 5 günlük raporuna göre, yağışlar çarşamba başlayıp perşembe günü neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.
Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak

MGM GÜN VEREREK UYARI

MGM’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak

KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Salı günü Trakya’da başlayacak yağışların, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kara dönüşerek yurdun büyük bölümüne yayılması bekleniyor.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/2025673082510225635

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyı kesimler dışında Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Cuma günü doğu kesimlere çekilecek olan yağışlar, pazar gününden itibaren yerini kuru ve soğuk havaya bırakacak.

Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda da; yağışların çarşamba günü başlayacağı perşembe günü ise neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacağı bildirildi.

Meteoroloji tarih verdi, illeri tek tek uyardı! Kar geliyor, yurdun geneline yayılacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Edirne'de durum çok kritik! Kriz masası kuruldu, kırmızı alarm sürüyor: Yerleşim yerleri sular altında
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
