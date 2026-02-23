Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralarından 8'inin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. İşte kaza yerinden ilk görüntüler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 10:16

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Yetkililer sürücüleri sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Bölgede ekiplerin adeta zamanla yarıştığı kazada, araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

8 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Casperlar' çetesine köstebek operasyonu: 14 kamu görevlisi tutuklandı!
Görenler şaşkın: Define bulma hayaliyle evinin bahçesine 40 metrelik kuyu kazdı
ETİKETLER
#Erzurum Aşkale Sis Kazası Zincirleme Kaza Yaralılar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.