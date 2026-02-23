Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bölgede ekiplerin adeta zamanla yarıştığı kazada, araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.