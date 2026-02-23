Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erzurum'da zincirleme kaza! Araçlar sisli yolda birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yetkililer sürücüleri sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede ekiplerin adeta zamanla yarıştığı kazada, araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

8 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.