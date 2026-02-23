Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Görenler şaşkın: Define bulma hayaliyle evinin bahçesine 40 metrelik kuyu kazdı

Hatay'da bir vatandaş define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur kazdı. Şahsın devasa kuyuyu yaklaşık 2 yıllık süreçte kazdığı ortaya çıkarken, kuyuda herhangi bir malzeme bulamayan şahıs mahkemece tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
09:23
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
09:23

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahıs, define bulma umuduyla evinin bahçesinde kuyu kazdı. Durumun fark edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması gerçekleştirildi.

40 METRE DERİNLİKTE VE 3 METRE GENİŞLİĞİNDE TÜNEL

Şüpheli şahsın ikametinde, arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi. Ayrıca olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi.

Görenler şaşkın: Define bulma hayaliyle evinin bahçesine 40 metrelik kuyu kazdı

2 YILLIK SÜREÇTE GECE GÜNDÜZ KAZMIŞ

Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın define hevesiyle devasa kuyuyu yaklaşık 2 yıllık süreçte gece ve gündüz süren çalışmalarla kazdığı ve herhangi bir malzeme bulamadan yakayı ele verdiği öğrenildi.

#Yaşam
