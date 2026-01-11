Define avcıları fırtınayı fırsat bildi! Sahilde dedektörle arama yaptılar

Antalya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı 18 derece civarında ölçülürken, rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi buldu. Kuvvetli rüzgar özellikle denizde ve sahil kesimlerinde etkili olurken vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan kuvvetli dalgalar yaklaşık 30 metrelik falezleri dövdü.



SAHİLDE DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTILAR

Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar görsel şölen oluştururken, Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler sahilde fotoğraf çekindi. Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ellerinde dedektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde vatandaşlar tarafından denizde düşürülen ve akıntının sahile sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyaları aradı.