Yaşam
Define bulmak için gittiler, sarnıçta mahsur kaldılar! Ekipler kurtarmak için saatlerce uğraştı

Karaman’da 3 kişi define bulmak için gittikleri sarnıçta halat kopunca mahsur kaldı. 25 metre derinlikte kalan şahıslar UMKE ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan defineciler, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.

Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiindeki sit alanında define aramak için girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kalan 3 kişi, yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmalarıyla kurtarıldı.
Jandarma ekibi, sit alanında devriye görevindeyken sarnıçta şahıslar olduğunu fark etti.
Sarnıca giren İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla sarnıca girdikleri belirlendi.
Halatın kopması sonucu 3 kişi sarnıçta mahsur kaldı.
AFAD ve UMKE ekipleri, 112 Acil Sağlık ekibiyle birlikte kurtarma çalışmalarına katıldı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

ve Ulusal Medikal Ekibi () şahısların mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

