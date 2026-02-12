Define bulmak için gittiler, sarnıçta mahsur kaldılar! Ekipler kurtarmak için saatlerce uğraştı

Kategoriler
İstanbul
Merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.
AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) şahısların mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.