'Casperlar' çetesine köstebek operasyonu: 14 kamu görevlisi tutuklandı!

İstanbul’un batı yakasında; yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama gibi ağır suçlarla faaliyet gösteren "Casperlar" suç örgütü, bu kez adliye ve emniyet içerisindeki uzantılarıyla sarsıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyon, suç şebekesinin sadece sokaklarda değil, kamu kurumlarında da bir "köstebek ağı" kurduğunu kanıtladı. Örgüt lideri İsmail Atız ve adamlarına bilgi sızdırarak menfaat sağlayan kamu görevlilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlar, yargı safhasıyla sonuçlandı.

Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce 9’u polis memuru, 1’i zabıt katibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından sayı 18’e yükselmişti.

14 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmiş, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli tutuklama’ 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik işlemleri tamamlanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.