Yaşam
Edirne'de durum çok kritik! Kriz masası kuruldu, kırmızı alarm sürüyor: Yerleşim yerleri sular altında

Edirne'de taşkına neden olan nehirlerin debileri kritik eşikte seyretmeye devam ediyor. Bölgede meydana gelen peş peşe taşkınlar nedeniyle yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Kriz masası kuruldu, alınan kararla bölgeye tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.

’de riski bulunan nehirlerin debileri kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Bölgesel sağanak yağışlar ve Bulgaristan’da enerji üretimi amacıyla kullanılan barajlardan kontrollü su bırakılması nedeniyle bölgedeki nehirlerin debisi yükseldi.

Edirne'de durum çok kritik! Kriz masası kuruldu, kırmızı alarm sürüyor: Yerleşim yerleri sular altında

PEŞ PEŞE SU TAŞKINLARI

Geçtiğimiz haftanın başında Tunca Nehri, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileriyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği Sarayiçi Adası’nda taşkına neden oldu. Ardından Meriç’e katıldığı Kirişhane bölgesinde de su taşkını meydana geldi.

Edirne'de durum çok kritik! Kriz masası kuruldu, kırmızı alarm sürüyor: Yerleşim yerleri sular altında

YERLEŞİM YERLERİ VE ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI

Meriç’in yüksek su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca, kent merkezinde de yeniden yükselmeye başladı. Su seviyesi neredeyse köprünün kemer gözlerini kapatacak düzeye ulaşan nehir nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki turistik tesisler ile araziler sular altında kaldı.

Edirne'de durum çok kritik! Kriz masası kuruldu, kırmızı alarm sürüyor: Yerleşim yerleri sular altında

KRİZ MASASI KURULDU

Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor. Olası taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Edirne'de durum çok kritik! Kriz masası kuruldu, kırmızı alarm sürüyor: Yerleşim yerleri sular altında

Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden ekipler kente gelerek görev yerlerinde beklemeye başladı.

