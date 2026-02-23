Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yağışlarla birlikte Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı. Çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan göl suları Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evini yutarken, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

BUNGALOVLARIN ETRAFI TAMAMEN SUYLA ÇEVRİLDİ

Taşkın nedeniyle günlük hayatın olumsuz etkilendiği mahallede göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi.

Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.