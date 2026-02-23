Menü Kapat
Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi

Bursa'da etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü taştı. Göle komşu olan Akçalar Mahallesi'nde onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı. Yaşanan felaket dron ile havadan görüntülenirken, göl havzasının ne denli geniş bir alan yayıldığı da gözler önüne serildi.

Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yağışlarla birlikte Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı. Çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan göl suları Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evini yutarken, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi

BUNGALOVLARIN ETRAFI TAMAMEN SUYLA ÇEVRİLDİ

Taşkın nedeniyle günlük hayatın olumsuz etkilendiği mahallede göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi.

Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi

Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi

Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

Göl taştı, mahalle suya gömüldü: Felaket havadan görüntülendi
