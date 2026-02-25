Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

TRT 1 canlı yayın Galatasaray maçını ekranlara taşıyor! Juventus Galatasaray maçı canlı yayın ile TRT 1’den şifresiz frekans bilgileri ile izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, İtalya’da Juventus’a konuk oluyor. İlk maçta sahasında aldığı farklı galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekip, bu kritik deplasmanda tur için avantajlı skorlarla sahaya çıkacak. Mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan “Devler Ligi”nde adını son 16’ya yazdıracak takımı belirleyecek. Juventus - Galatasaray nerede izlenir? İşte TRT 1 canlı Juventus Galatasaray maçı bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 22:39

UEFA son 16 play-off etabı rövanş maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve Portekiz Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro tarafından yönetilecek.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

TRT 1 CANLI İZLE

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, Avrupa kupalarında Türk takımlarının yer aldığı karşılaşmaları şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşturuyor. Juventus Galatasaray maçı da herhangi bir ek ücret veya abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. TRT 1’in yayın yaptığı tüm uydu, kablo ve dijital operatörlerde kanal açık olacak. Yayın saatinde TRT 1’i açan izleyiciler, Juventus ile Galatasaray arasındaki rövanş mücadelesini canlı olarak ekrandan takip edebilecek.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

JUVENTUS - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Juventus Galatasaray maçı, İtalya’nın Torino kentinde yer alan Allianz Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, TRT 1 frekans ayarlarını doğru şekilde yaptıklarında maçı ekrandan izleyebilecek.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

Ayrıca karşılaşma, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlarda da TRT 1 yayını üzerinden erişime açık olacak. Bu platformlara abonesi olan izleyiciler, ek bir paket satın almadan mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın Juventus deplasmanındaki kritik karşılaşması, TRT 1’in resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden de resmi ve ücretsiz izleme seçenekleri bulunuyor. TRT’nin dijital yayın platformu tabii, canlı yayınlar bölümünde TRT 1’i kullanıcıların erişimine sunuyor.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

Bilgisayar, tablet veya mobil telefon üzerinden maçı takip etmek isteyenler, tabii uygulamasını kullanarak canlı yayına ulaşabiliyor. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden “Canlı İzle” seçeneği ile karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS İLE NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden HD ve SD yayın seçenekleriyle izlenebiliyor. Uydu alıcısı bulunan izleyicilerin, frekans bilgilerini doğru şekilde girmesi durumunda TRT 1 canlı maç yayını sorunsuz şekilde ekrana geliyor. Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı karşılaşma da bu yayın üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

TRT 1 HD yayın için Türksat 4A (42E) uydusunda 11.794 frekansı, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC frekans bilgileri ile ve TRT 1 SD yayın için ise 11.958 frekansı, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC ayarlarıyla canlı maç yayınlarına erişilebiliyor.

TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ FREKANSI AYARLAMA

Uydu alıcısından TRT 1 yayınını izlemek isteyen kullanıcılar, kurulum veya ayarlar menüsüne girerek manuel frekans ekleme bölümünü kullanabiliyor. Türksat 4A uydusu seçildikten sonra ilgili frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgileri girilerek arama işlemi başlatılıyor. Kısa sürede TRT 1 kanalı listeye ekleniyor.

Frekans ayarları tamamlandıktan sonra kanal listesinde TRT 1 seçilerek canlı yayına geçilebiliyor. Bu işlem, hem HD hem de SD yayın için ayrı ayrı yapılabiliyor. Ayarların doğru yapılması halinde Juventus - Galatasaray karşılaşması kesintisiz ve şifresiz şekilde izlenebiliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#Şifresiz İzle
#Trt 1 Canlı Yayın
#Juventus Galatasaray Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.