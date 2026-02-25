TRT 1 Galatasaray maçı CANLI nereden izlenir? Şifresiz Juventus GS maçı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro tarafından yönetilecek.

TRT 1 CANLI İZLE

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, Avrupa kupalarında Türk takımlarının yer aldığı karşılaşmaları şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşturuyor. Juventus Galatasaray maçı da herhangi bir ek ücret veya abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. TRT 1’in yayın yaptığı tüm uydu, kablo ve dijital operatörlerde kanal açık olacak. Yayın saatinde TRT 1’i açan izleyiciler, Juventus ile Galatasaray arasındaki rövanş mücadelesini canlı olarak ekrandan takip edebilecek.

JUVENTUS - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Juventus Galatasaray maçı, İtalya’nın Torino kentinde yer alan Allianz Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, TRT 1 frekans ayarlarını doğru şekilde yaptıklarında maçı ekrandan izleyebilecek.

Ayrıca karşılaşma, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlarda da TRT 1 yayını üzerinden erişime açık olacak. Bu platformlara abonesi olan izleyiciler, ek bir paket satın almadan mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın Juventus deplasmanındaki kritik karşılaşması, TRT 1’in resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden de resmi ve ücretsiz izleme seçenekleri bulunuyor. TRT’nin dijital yayın platformu tabii, canlı yayınlar bölümünde TRT 1’i kullanıcıların erişimine sunuyor.

Bilgisayar, tablet veya mobil telefon üzerinden maçı takip etmek isteyenler, tabii uygulamasını kullanarak canlı yayına ulaşabiliyor. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden “Canlı İzle” seçeneği ile karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

TRT 1 GALATASARAY JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS İLE NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden HD ve SD yayın seçenekleriyle izlenebiliyor. Uydu alıcısı bulunan izleyicilerin, frekans bilgilerini doğru şekilde girmesi durumunda TRT 1 canlı maç yayını sorunsuz şekilde ekrana geliyor. Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı karşılaşma da bu yayın üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 HD yayın için Türksat 4A (42E) uydusunda 11.794 frekansı, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC frekans bilgileri ile ve TRT 1 SD yayın için ise 11.958 frekansı, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC ayarlarıyla canlı maç yayınlarına erişilebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ FREKANSI AYARLAMA

Uydu alıcısından TRT 1 yayınını izlemek isteyen kullanıcılar, kurulum veya ayarlar menüsüne girerek manuel frekans ekleme bölümünü kullanabiliyor. Türksat 4A uydusu seçildikten sonra ilgili frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgileri girilerek arama işlemi başlatılıyor. Kısa sürede TRT 1 kanalı listeye ekleniyor.

Frekans ayarları tamamlandıktan sonra kanal listesinde TRT 1 seçilerek canlı yayına geçilebiliyor. Bu işlem, hem HD hem de SD yayın için ayrı ayrı yapılabiliyor. Ayarların doğru yapılması halinde Juventus - Galatasaray karşılaşması kesintisiz ve şifresiz şekilde izlenebiliyor.