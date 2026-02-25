Irak'ta zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde zincirleme kaza yaşandı. Vilayetin Felluce ilçesine bağlı Saklaviye bölgesi yakınlarında yaşanan olaya üç aracın karıştığı kazada 8'i asker 13 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, kazanın ardından çıkan yangında araçların tamamen yandığını bildirdi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7. Tümen 27. Tugay Komando Bölüğü'ne bağlı 8 askerin görev bölgelerine giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybettiği doğrulandı. Açıklamada, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulandı.