Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İspanya'da 16 yaş altındaki çocuklara enerji içecekleri yasaklanacak

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 16 yaş altındaki çocuklara enerji içeceklerini yasaklamaya hazırlanıyor. Ayrıca 18 yaş altındakilere aşırı kafein içeren içeceklerin satışını yasaklamak için çalışmalar başladı.

İspanya'da 16 yaş altındaki çocuklara enerji içecekleri yasaklanacak
25.02.2026
25.02.2026
16:20

İspanya'da ve Tüketim Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla enerji içeceklerinin satışına kısıtlama getirilmesi öngörülüyor. Konuya ilişkin raporu yayımlayan Sağlık Bakanlığı, enerji içeceklerinin neden olabileceği uykusuzluk, endişe ve taşikardi gibi sorunların gençler arasında pek bilinmediğini vurguladı.

Raporda, İspanya'da 14-18 yaşlarındaki çocukların yüzde 38,4'ünün son bir ay içinde en az bir enerji içeceği tükettiği belirtildi.

İspanya'da 16 yaş altındaki çocuklara enerji içecekleri yasaklanacak

ENERJİ İÇECEKLERİ VE FAZLA KAFEİN İÇEREN İÇECEKLER

Tüketim Bakanlığı da 16 yaş altındakilere tüm enerji içeceklerinin, 18 yaş altına ise 100 mililitrede 32 miligramdan fazla içeren içeceklerin yasaklanması için harekete geçtiğini duyurdu.

Hükümet yetkilileri, enerji içeceklerinin satışına kısıtlama getirilmesine genel anlamda toplumun destek vereceğini savunarak İspanya Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansının (AESAN) son yayımladığı ankette, ülkede her on kişiden dokuzunun, reşit olmayanlar için tüketimin kısıtlanmasını desteklediği bilgisini paylaştı.

AESAN'ın verilerine göre, İspanyol nüfusunun yüzde 25'i enerji içeceği tüketiyor.

Enerji içeceği tüketenlerin neredeyse yarısı (yüzde 49) günde en az bir tane içerken yüzde 47'si ise bu içeceği, uzmanlara göre oldukça tehlikeli olmasına rağmen alkolle karıştırıyor.

