Marketteki kemirilen peynirlerin gizemi çözüldü: Suçüstü yakalanınca hep yapması gerekeni yaptı

İtalya'nın Padua şehrinde bir süpermarketin şarküteri reyonunda tuhaf bir olay patlak verdi. Pahalı olan peynirler, dişlenerek yeniliyordu. Fakat diş izleri bir fareye ya da herhangi bir başka hayvana benzemiyordu, bir insana benziyordu.

70 YAŞINDAKİ EMEKLİ YAKAYI ELE VERDİ

Mağaza çalışanları, görünür bir şekilde ısırılıp bırakılmış peynirlerin kim tarafından yendiğini çözmek için harekete geçti ve 70 yaşındaki bir emekli yakayı ele verdi. Şapka ve koyu renk güneş gözlükleri takan bir emekli, suçüstü yakalandı. O an soğukkanlı davrandı ve ısırdığı son peynir parçasını satın almak üzere kasaya yöneldi.

BAZI GÜNLER 300 GRAMDAN FAZLA YİYORDU

Market çalışanları, emekli adamın bazı günlerde tek başına 300 gramdan fazla peynir kemirdiğini söyledi. Yaşlı adam, markete gelip, peynirlerin uçlarını yiyip ardından da yenmiş parçaları buzdolabına koymayı alışkanlık haline getirmişti.

MARKETTEN ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Çalışanlar, haftalardır yenen peynirlerin faturasını tam olarak hesap edemedikleri için talepte bulunamadılar. Fakat peynir kemirmeyi alışkanlık haline getiren yaşlı adama süpermarketten ömür boyu men cezası verdiler.