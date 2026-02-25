Körfez ülkelerinde düzenlenen deve güzellik yarışmalarına bu kez estetikli develer damga vurdu. Kültürel bir prestije sahip olan bu yarışmalarla Bedevi mirası kutlanıyor ve milyonlar değerinde ödüller için develer yarıştırılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Estetikli develer yine yakalandı! Güzellik yarışmasından diskalifiye edildiler Körfez ülkelerinde düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, estetik müdahaleler nedeniyle birçok deve diskalifiye edildi. Bu yıl Maskat'ta düzenlenen yarışmada, develere dudaklarına botoks, yüzlerini yumuşatmak için kas gevşeticiler ve hörgüçlerini genişletmek için silikon balmumu gibi estetik işlemler yapıldığı ortaya çıktı. Veteriner uzmanlar, kozmetik iyileştirmelere maruz kalan 20 deveyi yarışmadan diskalifiye etti. Organizatörler, deve güzelleştirilmesindeki her türlü hile ve aldatmacayı durdurmaya kararlı olduklarını belirterek, hile yapanlara ağır cezalar uygulanacağını duyurdu. Metinde, develerin dudak, burun, çene ve başlarının diğer bölgelerine botoks, dudak ve burunlarını büyütmek için kolajen dolgusu, kas büyümesini artırmak için hormon verildiği belirtildi. Daha önce de 2021 yılında Suudi Arabistan'daki bir güzellik yarışmasında 40'tan fazla deveden benzer nedenlerle diskalifiye edildiği bilgisi yer alıyor.

DEVELERE BOTOKS

Bu sene Maskat'ta düzenlenen yarışmada, yüksek standartlar birçok yetiştiriciyi avantaj sağlamaya yöneltti. Bu yetiştiriciler, develere estetik yaptırdı. Bazı develerin dudaklarına yasaklı botoks enjeksiyonları, yüzlerini yumuşatmak için kas gevşeticiler ve hörgüçlerini genişletmek için silikon balmumu yaptırıldı.

Dailymail'in haberine göre, veteriner uzmanlar, bu develerin kozmetik iyileştirmelere maruz kaldığını anladı ve 20 deveyi diskalifiye etti.

''HİLE VE ALDATMACA''

Devlet haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, hakimler daha önce görülmemiş ölçekte develere müdahale edildiğini ortaya çıkarmak için 'gelişmiş' teknoloji kullandılar .Deve güzellik yarışmasının organizatörleri olan Deve Kulübü, 'develerin güzelleştirilmesinde yapılan her türlü hile ve aldatmacayı durdurmaya kararlı olduklarını' ve 'hile yapanlara ağır cezalar uygulayacaklarını' söyledi.

Develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve başlarının diğer bölgelerine kasları gevşetmek için botoks enjekte edildiğini; dudak ve burunlarını büyütmek için kolajen dolgularının kullanıldığını; ve kas büyümesini artırmak için hormon verildiğini anlattılar.

ESTETİKLİ DEVELER İLK DEĞİL!

Öte yandan deve güzellik yarışmalarında estetik skandalı ilk değil. 2021 yılında da Suudi Arabistan'daki güzellik yarışmasında 40'tan dazla deve, botoks gibi kozmetik işlemler gördükleri gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.