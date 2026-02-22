Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

Annesinin kabul etmediği makak maymunu Punch'ın videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra birçok yerden Japonya’nın Ichikawa Hayvanat Bahçesi'ne akın akın insanlar gitti. Hatta Punch için ilginç teklifler geldi. Bazıları para vermeyi teklif bazıları ise kendi bakmayı... Punch'ın annesi yerine koyduğu oyuncak maymun bile çok ünlü oldu.

Özetle

Punch'ın oyuncak maymunu yok satmaya başladı. Hayvanat bahçesindeki görevlilerin Punch'ın yalnız hissetmemesi için ona verdikleri oyuncak maymun satış rekoru kırmaya doğru gidiyor. İnternette 'Ora-Mama' olarak bilinen peluş oyuncak için küresel bir pazarlama başarısı oluştu.

Peluş oyuncağın adı artık ''Punch'ın annesi'' olarak anılıyor ve 'şefkatin sembolü' olarak konumlandırıldı. Punch'ın videoları sosyal medyada viral olunca ürünün satışı da arttı. Yurt dışında 19,99 dolardan, Türkiye'de ise 629 TL'den satılan oyuncak için talep oldukça fazla.

PUNCH'IN HİKAYESİ

Punch (veya Japonca adıyla Punch-kun ), Temmuz ayında Chiba'daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde doğdu ve annesiyle sürüsü tarafından terk edildikten sonra hayvanat bahçesi görevlileri tarafından elle büyütüldü, beslendi.

Yomiuri Shimbun gazetesine göre Punch’ın annesi, ilk doğumu olması ya da yaz sıcaklarının etkisiyle yavrusuna bakmakta isteksiz davrandı. Punch’ın durumu sosyal medyada büyük sempati topladı. Kısa sürede oluşan hayran kitlesi, etiketler oluşturarak yavru maymuna destek mesajları paylaşmaya başladı.