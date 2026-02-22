Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde annesi tarafından kabul edilmeyen makak maymunu Punch'ın annesi yerine koyduğu oyuncak maymun satış rekoruna doğru gidiyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 15:48

Annesinin kabul etmediği makak maymunu Punch'ın videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra birçok yerden Japonya’nın Ichikawa Hayvanat Bahçesi'ne akın akın insanlar gitti. Hatta Punch için ilginç teklifler geldi. Bazıları para vermeyi teklif bazıları ise kendi bakmayı... Punch'ın annesi yerine koyduğu oyuncak maymun bile çok ünlü oldu.

HABERİN ÖZETİ

Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

Annesi tarafından kabul edilmeyen makak maymunu Punch'ın sosyal medyadaki görüntüleri sonrası Ichikawa Hayvanat Bahçesi'ne ilgi arttı ve Punch'ın annesi yerine koyduğu oyuncak maymun büyük ilgi gördü.
Punch (Punch-kun) Temmuz ayında Chiba'daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde doğdu ve annesi ile sürüsü tarafından terk edildi.
Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından elle büyütülen Punch için annesi yerine koyduğu oyuncak maymun satışı rekor kırmaya başladı.
Sosyal medyada 'Ora-Mama' olarak bilinen peluş oyuncak, 'Punch'ın annesi' ve 'şefkatin sembolü' olarak konumlandırıldı.
Punch'ın videoları viral olunca oyuncak satışları arttı ve ürün yurt dışında 19,99 dolardan, Türkiye'de ise 629 TL'den satılıyor.
Punch'ın annesinin ilk doğumu veya yaz sıcakları nedeniyle yavrusuna bakmakta isteksiz davrandığı belirtildi.
Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

Punch'ın oyuncak maymunu yok satmaya başladı. Hayvanat bahçesindeki görevlilerin Punch'ın yalnız hissetmemesi için ona verdikleri oyuncak maymun satış rekoru kırmaya doğru gidiyor. İnternette 'Ora-Mama' olarak bilinen peluş oyuncak için küresel bir pazarlama başarısı oluştu.

Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

Peluş oyuncağın adı artık ''Punch'ın annesi'' olarak anılıyor ve 'şefkatin sembolü' olarak konumlandırıldı. Punch'ın videoları sosyal medyada viral olunca ürünün satışı da arttı. Yurt dışında 19,99 dolardan, Türkiye'de ise 629 TL'den satılan oyuncak için talep oldukça fazla.

Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

PUNCH'IN HİKAYESİ

Punch (veya Japonca adıyla Punch-kun ), Temmuz ayında Chiba'daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde doğdu ve annesiyle sürüsü tarafından terk edildikten sonra hayvanat bahçesi görevlileri tarafından elle büyütüldü, beslendi.

Punch'ın oyuncak maymunu yok satıyor! Küresel bir pazarlama başarısı

Yomiuri Shimbun gazetesine göre Punch’ın annesi, ilk doğumu olması ya da yaz sıcaklarının etkisiyle yavrusuna bakmakta isteksiz davrandı. Punch’ın durumu sosyal medyada büyük sempati topladı. Kısa sürede oluşan hayran kitlesi, etiketler oluşturarak yavru maymuna destek mesajları paylaşmaya başladı.

