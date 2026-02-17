Sürüsü tarafından dışlanan maymun Punch'tan güzel haber! O anlar milyonlarca kez izlendi

Japonya'nın Çiba eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde annesini kaybettikten sonra sürüsü tarafından dışlanan "Punch" isimli maymun, sosyal medyada gündem oldu! Tüm dünyanın konuştuğu maymundan güzel haber geldi. Peluş maymuna sarılarak izleyenleri duygulandıran Punch, türdeşi olan bir başka maymun tarafından sahiplenildi. Terk edilmenin ardından tek başına kalan maymun, beklemediği kucaklaşma sayesinde yeniden bir bağ kurarak yalnızlıktan kurtuldu.



