Televizyon ekranlarında bir dönem damga vuran Akasya Durağı dizisi, tekrardan çekileceği haberiyle dikkatleri üzerine çekti. Akasya Durağı’nın tekrardan yayınlanacağı duyan diziseverler, dizi hakkında merak ettiklerini de araştırmaya başladı. Özellikle de sevilen karakterin aynı kadro şeklinde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Akasya Durağı Sinan kim olacak? Levent Ülgen yeni Akasya Durağı dizisine gelecek mi? İşte detaylar…

AKASYA DURAĞI SİNAN KİM OLACAK?

Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı, yıllar geçse de hala yoğun ilgi ile izleniyor. Küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken Akasya Durağı, sevenlerini heyecanlandıran bir haberle geldi. Yoğun ilgiyle izlenen Akasya Durağı, kulislerden sızan bilgilere göre ana kadrosunu koruyarak tekrardan çekilecek.

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı, konusuyla dikkatleri üzerine çekerken oyuncularının performansıyla da oldukça eğlenceli ve komedi içeren yapımlardan biriydi. Şimdilerde tekrardan çekimleri yapılacağı söylenen Akasya Durağı’nda asıl kadroyu koruyarak ekranlardaki yerini alacağı iddia edildi.

Birbirinden başarılı isimlerin kariyerinde zirve yaptıran karakterlerin çıkmasına olanak sağlayan Akasya Durağı, oyuncularıyla merak edildi. Özellikle de karakteriyle izleyicinin aklında kalmış isimler, yeni dizi de yer alacak mı merak edildi.

2008 ve 2012 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı, şimdilerde hangi kanal ya da yapımcıyla ekranlara gelecek bilinmiyor. Kulislerde konuşulanlarla birlikte izleyicinin merakla beklediği yeni Akasya Durağı dizisinde Sinan karakterinin de kim olacağı araştırılmaya başlandı.

LEVENT ÜLGEN YENİ AKASYA DURAĞI DİZİSİNE GELECEK Mİ?

Levent Ülgen’in sevilen karakterlerinden biri olan ‘Sinan Kaya’ yeni Akasya Durağı dizisinde yer alacak mı merak ediliyor. Akasya Durağı’nın tekrardan çekilmesi ve çekilirken aynı kadronun korunacağı ifade edildi.

Kadronun da aynı şekilde kalacağını duyan izleyiciler, hemen sevilen isimlerin kadroda yer alıp almayacağını araştırmaya başladı. Levent Ülgen’in oynadığı Sinan Kaya karakterinin ise ne olduğu bilinmiyor. Levent Ülgen şimdilerde ATV ekranında Aynı Yağmurun Altında dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Yeni Akasya Durağı’na gelip gelmeyeceği kamuoyunda net bir şekilde yazmıyor. Akasya Durağı’nın yavaş yavaş kadrosu tamamlanırken başarılı isimlerin yer alıp almayacağı da görülmüş olacak.