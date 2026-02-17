Otomobile çarpan motosikletli metrelerce sürüklendi! 2 kişinin yaralandığı kaza kameralarca kaydedildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Burdur'da hareket halindeki motosikletli kavşakta dönmeye çalışan otomobile hızla çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi metrelerce sürüklenerek yaralandı. Dehşet dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sadık Enes K. idaresindeki otomobil, kavşaktan yan yola dönmeye çalıştığı sırada karşı şeritten gelen 16 yaşındaki Halil Emre Ü.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hasan Cemal T. (16) metrelerce sürüklenerek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.