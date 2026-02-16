Sevgililer Günü'nü unuttu ama kepçeyle telafi etti: Balkonda gören eş şaşırdı

Edirne’de yaşayan kepçe operatörü Sefa Kurt, eşinin Sevgileler Günü'nü kutlamayı unutunca iş makinesiyle eşine romantik sürpriz yaptı. Kepçeyle yapılan romantik sürpriz, hem Kurt'un eşini hem de çevredeki vatandaşları şaşırttı.

Apartman önünde gerçekleşen ilginç kutlama kısa sürede ilgi odağı oldu. Balkona kadar uzanan çiçekli jest karşısında Kurt'un eşinin mutluluğu yüzüne yansırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Ortaya çıkan renkli görüntüler, Edirne’de Sevgililer Günü’nün en konuşulan sürprizlerinden biri olarak hafızalara kazındı.