"Aşk büyüsü" tuzağı kuran şebeke çökertildi! Sevgililer Günü'nden önce vurgun yapmışlar

Yurt genelinde dolandırıcılarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Tekirdağ'da, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesi deşifre edildi.

SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE VURGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak vatandaşlara ulaştıkları tespit edildi. Dolandırıcıların, "Üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları ve sahte ritüeller düzenledikleri belirlendi. Muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep eden şüphelilerin, hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

Mağdurların kişisel verilerinin ve özel durumlarının da tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.