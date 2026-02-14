Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

"Aşk büyüsü" tuzağı kuran şebeke çökertildi! Sevgililer Günü'nden önce vurgun yapmışlar

Sevgililer Günü öncesi sosyal medya üzerinden "büyü" vaadiyle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdığı tespit edilen suç şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli 7 şehirde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 14:01

Yurt genelinde dolandırıcılarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Tekirdağ'da, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesi deşifre edildi.

SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE VURGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak vatandaşlara ulaştıkları tespit edildi. Dolandırıcıların, "Üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları ve sahte ritüeller düzenledikleri belirlendi. Muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep eden şüphelilerin, hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

"Aşk büyüsü" tuzağı kuran şebeke çökertildi! Sevgililer Günü'nden önce vurgun yapmışlar

Mağdurların kişisel verilerinin ve özel durumlarının da tehdit ve unsuru olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi.

"Aşk büyüsü" tuzağı kuran şebeke çökertildi! Sevgililer Günü'nden önce vurgun yapmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli ", "şantaj" ve "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da hatalı inşa edilen kasis kazalara neden oluyor! O anlar kamerada
Mardin’de korkutan görüntü! Kuvvetli yağışların ardından toprak çöktü
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#şantaj
#Büyülü Hesaplama
#Medyum
#Tekirdağ Emniyet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.